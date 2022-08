B 62 in Leimstruth: Erneute Vollsperrung für Baustelle

Leimstruth. Die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr auf der B 62 gehen in die nächste Phase und erfordern eine Vollsperrung. Alles zum Zeitplan und Umweg.

Die Bauarbeiten für den neuen Kreisverkehr am Knotenpunkt B 62/K 45/Jägersgrund in Leimstruth schreiten weiter voran – das teilt jetzt Straßen.NRW in einer Pressemitteilung mit. Ab Freitag, den 5. August, stellt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen den Anschluss der K 45 (Rohrbacher Weg) an den neugebauten Kreisel her und saniert den nächsten Abschnitt der Kreisstraße.

Für die Arbeiten wird die K 45 vom neuen Kreisel an der B 62 bis zur Einmündung Melbacher Höhe für voraussichtlich drei Wochen voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Weidenhausen, Hemschlar und Rinthe. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben bleibt aus Richtung des Kreisels am Pellet-Werk kommend möglich.

