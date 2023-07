Blick auf die B 62 in der Nähe des Puderbacher Kreisels.

Baustelle B 62 in Niederlaasphe kann früher freigegeben werden

Niederlaasphe. Die Erleichterung kommt vorzeitig in Niederlaasphe: die Bauarbeiten können früher als gedacht abgeschlossen werden.

Die Arbeiten an der B 62 in Niederlaasphe können bereits früher abgeschlossen werden. Das teilt jetzt die Regionalniederlassung von Straßen NRW mit. Daher erfolge die Verkehrsfreigabe der B 62 schon am Freitag, 7. Juli, gegen Mittag.

Damit kann die Straße schon drei Tage früher genutzt werden, denn ursprünglich war die Verkehrsfreigabe für den darauffolgenden Montag geplant.

