Ein seltener Ford Roadster aus dem Jahr 1928 fährt als erstes Auto über den frischen Asphalt am neuen Kreisverkehr.

Baustelle B 62: Kreisverkehr in Leimstruth von Oldtimern eingeweiht

Leimstruth. Zwei ganz besondere Fahrzeuge haben die Fahrbahn des neuen Kreisverkehrs in Leimstruth getestet. Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht.

Noch ist der Kreisverkehr in Leimstruth auf der B 62 nicht ganz fertig, aber die Fahrbahn um den Kreisel herum wurde am Donnerstagvormittag bereits getestet – und es waren ganz besondere Wagen, die als allererste über den frischen Asphalt fahren durften: Zwei Oldtimer umkreisten den Kreisverkehr – einer davon ein seltener Ford Roadster aus dem Jahr 1928 mit Wolf-Rüdiger Lessing am Steuer.

Bis zur Fertigstellung des Kreisels fehlen noch Rand- und Bankettarbeiten und Markierungen. Ab Freitag wird der Anschluss K45 an den Kreisel hergestellt – dafür wird die Strecke vom neuen Kreisel bis zur Einmündung Melbacher Höhe drei Wochen voll gesperrt.

