Backfest in Wunderthausen wieder ein Fest für alle Sinne

Wunderthausen. Die Vorbereitungen zum Verkauf der beliebten Brote beginnen schon zwei Tage vorher. Und es gibt es auch viel Musik. Hier die Details zum Fest.

Herrlicher Duft nach frischem Brot und verbranntem Holz liegt in der Luft: Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause findet in Wundert­hausen am Samstag, 6. August, wieder das traditionelle Backfest statt.

25 Helfer der Backgemeinschaft sind deshalb drei Tage im unermüdlichen Einsatz – angefangen beim Vorbereiten der Kuchen- und Brotteige über das Anheizen des Ofens im Morgengrauen bis hin zum Backen und Verkaufen auf dem „Festgelände“ vor dem Backhaus.

Die Mischung macht’s

Ausgerichtet von der Backgemeinschaft und dem Verein zur Pflege der Dorfgemeinschaft wird dabei nach einem alt überlieferten Rezept im vereinseigenen Backhaus gebacken. Der selbst gefertigte Sauerteig mit zwei Drittel Roggen- und einem Drittel Weizenmehl sowie einer bestimmten Menge Salz und Wasser ergibt – in der richtig dosierten Mischung sowie bei perfekt geheiztem Backofen – das einzigartige und extrem leckere Wundert­häuser Backhausbrot.

Beim Backfest in Wunderthausen gibt’s für die Besucherinnen und Besucher auch immer wieder Musikalisches zu hören. Foto: Rita Maurer

Chef-Bäcker Carsten und seine Crew beginnen bereits am Freitag mit den ersten Zubereitungen. Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr geht es weiter. Jede Menge Vorbestellungen liegen vor. In jedem Durchgang werden etwa 60 Brotlaibe gefertigt. Anschließend wird die Resthitze genutzt, um Kuchen oder andere Leckereien zu backen, die dann später mit dem Nachmittags-Kaffee zum Verkauf angeboten werden.

Tipp: Spaziergang durchs Dorf

Wer diesen Vorgang einmal live miterleben möchte, der ist beim Backfest in Wunderthausen bestens aufgehoben. Die ersten heiß begehrten Backhaus-Brote werden ab 10.30 Uhr bereitliegen. Neben den leckeren Backwaren werden den Besuchern auch kühle Getränke und leckere Wunderthäuser Grillwaren angeboten. So können sich die Besucher einen ganzen Tag lang in Wunderthausen verköstigen, bei schönem Wetter noch einen Spaziergang durchs Dorf machen – etwa entlang dem Geschichts- und Kulturpfad Wunderthausen – oder einfach die kurzweilige Unterhaltung am Backhaus genießen.

Gegen Mittag wird der Posaunenchor Wunderthausen die Besucher mit einem musikalischen Ständchen unterhalten. Am späteren Nachmittag werden die Musiker dann abgelöst von Jan Philip Becker, der die Anwesenden mit kurzweiliger Unterhaltungsmusik und irischer Folklore begeistern wird. Das ist dann der musikalische Zuckerguss zum Fest für alle Sinne am 6. August.

