Bad Berleburg: 2500 Euro für die Jugendfeuerwehr

Bad Berleburg. Die Krombacher Brauerei spendet 2500 Euro an die Jugendfeuerwehr – und die hat etwas ganz Besonderes damit vor.

Thomas Knebel von der Krombacher Brauerei sorgte für große Freude, als er beim Gerätehaus der Feuerwehr Bad Berleburg mit einem großen Spendenscheck eintraf. Im Rahmen der alljährlichen Spendenaktion der Krombacher Brauerei wurde die Jugendfeuerwehr mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro bedacht.

Und das sorgt für viel Freude bei den Feuerwehrleuten. „Vielen Dank an die Krombacher Brauerei. Wir freuen uns sehr darüber und können es gut gebrauchen“, sagte Lukas Brune von der Bad Berleburger Feuerwehr. Einen Verwendungszweck gibt es bereits: „Wir wollen einen Workshop mit Graffitikünstlern machen und so ein einzigartiges Banner für die Jugendfeuerwehr gestalten.“

In der Jugendfeuerwehr erfahren die Kameraden bei Diensten, Ausflügen und sonstigen Aktivitäten, was zu den Aufgaben rund um die Feuerwehr gehört. Zusammen werden die mehr als 150 Mitglieder bei verschiedenen Übungen für die Herausforderungen in der Feuerwehr vorbereitet und können ihre erlernten Fähigkeiten gemeinsam als Team bei jährlich stattfindenden Wettbewerben unter Beweis stellen.

Die Spende ist Teil der Krombacher Spendenaktion, bei der das Familienunternehmen seit 2003 jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro aufteilt – auf 100 Spenden in Höhe von 2500 Euro. Das Besondere an der Spendenaktion: Unter dem Motto „Sie schlagen vor – wir spenden“ können Menschen in der Weihnachtszeit deutschlandweit selbst ihre Spendenvorschläge einreichen. Zusammen mit den Vorschlaggebern möchte die Brauerei so an Stelle von Kundengeschenken das wichtige Engagement der unzähligen Institutionen und Vereine in Deutschland unterstützen.

