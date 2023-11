Bad Berleburg: 35 Feuerwehrleute haben die Prüfung bestanden

Bad Berleburg. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Darauf sind die Männer und Frauen jetzt durch den Grundlagenlehrgang optimal vorbereitet.

35 junge Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg haben in Aue-Wingeshausen die Grundausbildung Teil A der Truppmannausbildung der Freiwilligen Feuerwehren erfolgreich bestanden.

Matthias Limper, stellvertretender Chef der Berleburger Feuerwehr, gratulierte als erster und empfahl allen Teilnehmern sich einen großen Ordner für die Teilnehmerurkunde anzulegen, da noch viele folgen würden. Es sei schließlich ein langer Weg bis zum Stadtbrandinspektor, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Nach einer mehrmonatigen „Einarbeitungszeit“ in ihren Stammeinheiten, wurden den neuen Feuerwehrleuten in dem 40-stündigen Lehrgang unter der fachlichen Anleitung erfahrener Kameraden, die Befähigung zur Übernahme grundlegender Tätigkeiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz beigebracht.

Alle Handgriffe müssen sitzen

Im Einsatz müssen die Kameraden funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Jeder muss wissen, was zu tun ist und alle Handgriffe müssen sitzen, um einen Brand oder eine Notfallsituation so sicher und so schnell wie möglich abzuarbeiten. Ein weiteres wichtiges Element der Ausbildung ist die Eigensicherung und die Fähigkeit, sich selbst oder in lebensbedrohliche Lagen geratene Kameraden zu retten.

Aber damit nicht genug, wie der Name „Grundausbildung“ schon verrät, werden weitere Lehrgänge, mit vielen Ausbildungsstunden, bis zum perfekten Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau folgen.

Ausbildungsbeauftragter Thomas Sperschneider und die beiden Lehrgangsleiter Jörg Höse und Sebastian Fischer freuten sich deshalb um so mehr, mit welchem großen Eifer die Lehrgangsteilnehmer und die Ausbilder bei der Sache waren.

Die erfolgreichen Teilnehmer

Folgende Teilnehmer haben teilgenommen und bestanden (alle FF Bad Berleburg): Josephine Dickel, Joanna Pantaleonie, Johannes Dickel, Matthis Homrighausen, Ludwig Schmidt, Björn Bernhardt, Lukas Bock, Anna-Luisa Womelsdorf, Milena Aderhold, Lukas Geil, Marlon Strackbein, Janis Zacharias, Sina-Christin Koch, Lara Marie Limper, Emma Achenbach, Jens Schiekel, Katja Schiekel, Leon Becker, Oliver Menn, Christian Wickel, Maurice Alberich, Alia Steinbeck, Björn Thielen, Milo Bald, Leon Surek, Mirco Leopold, Fynn-Leon Wied, Hendrik Saßmannshausen, Niklas Schlapbach, Jonas Schulte, Rouven Eike Wegner, Oliver Wieland, Marc Unterhalt, Sarah-Lena Schmeck und Miriam Schuppener.

