Bad Berleburg: 44-jährige Mutter wird von einem Auto erfasst

Siegen-Wittgenstein Gemeinsam mit ihrer Tochter überquerte die Frau am Donnerstag die Ederstraße, als ein Autofahrer in die Straße abbog. Die Einzelheiten.

Am Donnerstag, 11. Januar, kam es im Kreisgebiet gleich zu drei Verkehrsunfällen, bei denen sich Fußgänger verletzten. Einer von ihnen ereignete sich in Bad Berleburg. Dort war um 7.40 Uhr ein 20-Jähriger auf dem Stöppelsweg in Richtung Berleburger Innenstadt unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wollte der junge Mann mit seinem Pkw in die Ederstraße abbiegen, als ein neunjähriges Mädchen mit ihrer 44-jährigen Mutter an der Fußgängerampel die Straße überquerte. Die 44-Jährige wurde von dem BWM erfasst und leicht verletzt. Durch einen Stoß konnte die Mutter ihre Tochter vor einer Kollision bewahren. Die neunjährige stürzte jedoch zu Boden und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden weiteren Unfälle ereigneten sich in Siegen und in Wilnsdorf. Auch dort wurden die Fußgänger leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden belaufen sich laut Polizeiangaben insgesamt auf einen mittleren vierstelligen Bereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein