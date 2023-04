Kultur Bad Berleburg: 50. Musikfestwoche mit Aufgebot an Stars

Die Internationale Musikfestwoche auf Schloss Bad Berleburg feiert im Juli 50. Jubiläum. Alle Infos zum Programm und zum Vorverkauf gibt es hier.

Klarinette, Geige, Klavier und Gesang auf einem „exzellenten künstlerischen Niveau“ bietet die Internationale Musikfestwoche auch in diesem Jahr wieder. Zum 50. Jubiläum wurde ein „Aufgebot an Stars“ auf Schloss Berleburg eingeladen, kündigt Andreas Wolf, 1. Vorsitzender der Kulturgemeinde Bad Berleburg, an. Unter der Schirmherrschaft Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Benedikte wartet vom 3. bis 9. Juli 2023 ein vielseitiges Programm auf Musikliebhaber.

Die Musikfestwoche startet klassisch

Gleich zum Eröffnungsabend am Montag, 3. Juli, gibt es ein Wiedersehen mit dem Geiger Daniel Hope, einem der herausragendsten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit. Gemeinsam mit Sebastian Knauer am Klavier, der seit 2017 künstlerischer Leiter der Musikfestwoche ist, gibt er Werke von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Edvard Grieg zum Besten.

„Wiener Klassik“ mit Christiane Karg bei der Musikfestwoche auf Schloss Berleburg. Foto: Gisela Schenker

Weiter geht es mit „Wiener Klassik“ am Dienstag, 4. Juli: mit Liedern von Wolfgang Amadeus Mozart, die von Christiane Karg (Sopran) und Sebastian Knauer (Klavier) interpretiert werden. „Christiane Karg ist weltweit auf den bedeutendsten Opernbühnen zu sehen“, erklärt Andreas Wolf. Neben Opern sind Liedgesang und kammermusikalischen Projekte ihre Leidenschaft. Am gleichen Abend zu hören sind auch Andreas Brantelid (Violoncello) und Johan Dalene (Violine). Sie spielen gemeinsam mit Sebastian Knauer (Klavier) Klaviertrios von Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Johan Dalene wurde auf Wunsch und Empfehlung von Prinzessin Benedikte eingeladen. „Diesem Wunsch sind wir nachgekommen“, sagt Andreas Wolf und freut sich, den international bekannten Geiger in Bad Berleburg begrüßen zu können.

Musik für Groß und Klein

Als Trio musizieren am Donnerstag, 6. Juli, Sabine Meyer (Klarinette), Daniel Müller-Schott (Violoncello) und Sebastian Knauer (Klavier) Werke von Ludwig van Beethoven, Francis Poulenc und Johannes Brahms. Für Sabine Meyer ist es ebenso wie für Daniel Müller-Schott eine Premiere bei der Musikfestwoche. Die Klarinettistin gehört weltweit zu den renommiertesten Solisten überhaupt und ist die „erfolgreichste Klarinettistin momentan“, so Andreas Wolf.

Auch für die Jüngsten ist etwas dabei: Beim Kinderkonzert „Der junge Mozart“ wird am Freitag, 7. Juli, um 15 Uhr Kindern ab fünf Jahren die klassische Musik näher gebracht. „Damit greifen wir eine schöne und langjährige Tradition auf und die Kinder haben immer viel Spaß dabei“, erklärt Andreas Wolf. Der Eintritt ist frei.

Das diesjährige Open Air auf dem Schlosshof am Samstag, 8. Juli, 19.30 Uhr, steht unter dem Motto „No Limits“ – „Keine Grenzen“. Die Vokalartisten der Gruppe „The Cast“ verwandeln das Opernrepertoire zum Popkonzert und rocken heilige Arien wie Popsongs.

Schauspieler Klaus Maria Brandauer liest aus Mozarts Briefen

Krönenden Abschluss der Jubiläumsfestwoche bildet am Sonntag, 9. Juli, im Bürgerhaus am Markt die Begegnung mit dem weltberühmten Schauspieler Klaus Maria Brandauer. In der Reihe „Wort trifft Musik“ , die mittlerweile ein fester Programmpunkt der Musikfestwoche ist, liest Brandauer aus Mozart-Briefen, die „tiefe Einblicke in sein Seelenleben geben“, erklärt Andreas Wolf.

Schauspieler Klaus Maria Brandauer ist beim Finale der Musikfestwoche in Bad Berleburg zu Gast. Foto: Nik Hunger

Auch in seinem 60. Bühnenjahr hat Klaus Maria Brandauer, der zu den bedeutendsten deutschsprachigen Schauspielern gehört, eine unübertroffene Bühnenpräsenz. Nicht nur auf der Theaterbühne feierte Brandauer große Erfolge, auch in vielen Filmen wie „Jenseits von Afrika“ oder dem Bondstreifen „Sag niemals nie“, als Gegenspieler von Sean Connery, hatte der Schauspieler Hauptrollen. Begleitet wird Klaus Maria Brandauer am Klavier von Sebastian Knauer, der Auszüge aus den berühmtesten Klavierwerken Mozarts spielt.

Ein ganz besonderer Leckerbissen

„Zur Kultur des Genießens gehören neben Musik und Literatur auch gutes Essen und guter Wein“, erklärt Andreas Wolf. Deswegen gibt es im Jubiläumsjahr noch eine Besonderheit: Ein exklusiv abgefüllter „Jubiläumswein“. Ein Rivaner aus 2021/2022 vom Weingut Karl-Heinz Johner aus Vogtsburg/Kaisterstuhl. „Ein schöner, leichter Sommerwein“, beschreibt ihn Andreas Wolf.

Der Verkauf der Abonnements beginnt bereits am Donnerstag, 20. April, nur in der Tourist-Information Bad Berleburg. Einzelkarten sind ab Montag, 24. April, an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:

Bad Berleburg

Tourist-Information, Marktplatz 1a, 02751/9363-542.Reisebüro Wittgenstein, Bahnhofstraße 1b, 02751/3600.

Buchhandlung MankelMuth, Graf-Casimir-Straße 7, 02751/920812.

Bad Laasphe

TKS Bad Laasphe, Wilhelmsplatz 3, 02752/898.

Erndtebrück

Tourist-Information, Talstraße 27, 02753/605-111.

Und im Internet unter www.proticket.de oder bei der Ticket-Hotline 0231/9172290.

