Die Schulkonzerte der Philharmonie Südwestfalen sind seit den 80er Jahren nicht mehr wegzudenken. Jährlich verzaubert das Orchester Tausende Schülern — und begeistert sie für die klassische Musik. Auch in diesem Jahr geht die Philharmonie wieder auf Tournee — und erweckt Ludwig van Beethoven, der dieses Jahr seinen 250. Geburtstag feiert, wieder zum Leben. Ihren Startschuss feierte die Philharmonie Südwestfalen mit einem Eröffnungskonzert am Freitag mit rund 800 Grundschülern im Bürgerhaus Bad Berleburg.

„Im Kreis Siegen-Wittgenstein nehmen alle 3. und 4. Klassen der 53 Grundschulen sowie eine Hauptschule und drei Förderschulen teil“, weiß Michael Utsch, Schulrat des Kreises Siegen-Wittgenstein. Auch die Kreise Altenkirchen, Olpe, Haiger und dieses Jahr erstmalig Hamm dürfen sich über Konzerte und ein buntes Rahmenprogramm rund um Beethoven freuen. Insgesamt erreicht die Philharmonie in diesem Jahr so rund 12.000 Schüler. „Wir machen das schon so lange. Nur Qualität hält sich so lange“, ist sich Michael Nassauer, Intendant der Philharmonie Südwestfalen, sicher.

Die Vorbereitung

Die Konzerte bieten den Schülern eine Mischung aus Zuhören und Mitmachen. „Im Vorfeld werden die Lehrkräfte bezüglich unserer Schulkonzerte fortgebildet — das ist das Herzstück der Aktion“, so Nassauer. Für das richtige Konzept, die Vorbereitung, unterhaltende Moderation und für entsprechendes Lehrmaterial für die Schulen sorgt vor allem Claudia Runde. Die Dozentin für Konzeption und Moderation von Kinderkonzerten arbeitet mit verschiedenen Orchestern zusammen. Mit Videos, Audiodateien und Fachwissen rund um die klassische Musik — und vor allem rund um Beethoven — versorgte sie Lehrer und Schüler. „Die Kinder sollen nicht nur Beethovens Musik kennenlernen, sondern auch ihn als Menschen. Und bei den Konzerten sollen die Schüler zuhören, einordnen und mitmachen. Da geht es nicht mehr um Üben, sondern um Anwenden“, erklärt Runde.

Die Resonanz

Hintergrund Dirigent Bruno Merse arbeitet international Bruno Merse steht regelmäßig am Pult der Symphoniker Hamburg oder der Stuttgarter Philharmoniker. Seit 2017 arbeitet er mit der Belgrader Philharmonie zusammen. Bruno Merse wurde wiederholt nach China eingeladen, wo er unter anderem mit den Orchestern von Shanghai, Hangzhou und Tienjin arbeitete.

Und genau das taten die 800 Schüler am Freitag im großen Saal des Bürgerhauses mit großer Begeisterung: Sie ließen sich auf die Musik ein, hörten zu, tanzten — und sangen lautstark den wohl bekanntesten Titel Beethovens: die neunte Sinfonie — „Ode an die Freude“. Dirigent Bruno Merse aus Hamburg zeigte sich vom Auftakt der diesjährigen Schulkonzerte sichtlich gerührt: „Die Kinder erreichen unser Herz, indem sie reagieren und mitmachen — und ich habe noch nie erlebt, dass Kinder so gut mitmachen.“ Schulkonzerte gebe es in Hamburg zwar auch — aber Merse ist überzeugt und lobt das Konzept der Philharmonie: „Ihr braucht euch vor keiner großen Stadt verstecken. Die Organisation, die Durchführung, die Zusammenarbeit—das funktioniert bei euch wirklich toll!“

Auch Schulrat Utsch ist mehr als begeistert von den Schulkonzerten — und vor allem dankbar. Für ihn sei das Ganze ein nachhaltiges Erfolgsmodell — und überaus wertvoll: „Durch die ganze Geschichte werden Musikunterricht und Konzerterlebnis verzahnt. Darüber hinaus bietet uns die Aktion zahlreiche Anknüpfungspunkte für den Unterricht. Der Zauber von den Konzerten liegt definitiv im Mitmachen.“

Der nachhaltige Erfolg

Nachhaltig sei das Konzept laut Intendant Nassauer aber nicht nur für Schüler, sondern auch für die Philharmonie: „Wir begeistern das Publikum von Übermorgen — und die Kinder erhalten einen wichtigen Zugang zur Musik.“

Und dass dieser Zugang zur klassischen Musik nicht vergeht — das weiß Christoph Haupt, Assistent von Michael Nassauer: „Wir bekommen oft Besuch von Schulklassen in der Philharmonie — und die Schüler erinnern sich an die Schulkonzerte. Die Kinder kommen so gerne zu uns. Der Keim, der bei den Schulkonzerten gelegt wird — den vergessen die nicht.“