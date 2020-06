Bad Berleburg: Ab 1. Juli ohne Termin ins Rathaus

Bad Berleburg. Ins Bad Berleburger Rathaus kann man nun auch wieder ohne Termin kommen. Besucher müssen allerdings bestimmte Regeln beachten.

Ab Mittwoch, 1. Juli, können Bürger auch wieder ohne Termin ins Bad Berleburger Rathaus kommen. Auf diesen Zeitpunkt haben sich die drei Wittgen­steiner Verwaltungen jetzt verständigt, weil die Infektionszahlen im Kreisgebiet mittlerweile auf einem sehr niedrigen Stand seien. Besucher müssen allerdings besondere Regeln beachten.

Bad Berleburg: Möglichst trotzdem vorher einen Termin im Rathaus vereinbaren

In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter der Stadt Bad Berleburg gute Erfahrungen damit gemacht, feste Termine zu vergeben. Besucher mussten so nicht warten und ihr Anliegen konnte direkt zur vereinbarten Zeit bearbeitet werden. Deshalb bittet die Verwaltung darum, dass die Bürger auch weiterhin möglichst vorher einen Termin vereinbaren. Das geht direkt bei den zuständigen Mitarbeitern direkt, unter der zentralen Rufnummer 02751/923-0 oder per E-Mail an buergerbuero@bad-berleburg.de.

Im Rathaus gilt weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Wenn der nicht eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Im Bürgerbüro und im Sozialbereich, wo der meiste Betrieb ist, müssen Mund und Nase grundsätzlich bedeckt werden.

Bad Berleburg: Neue Corona-Regeln in Pflege-Einrichtungen

Seit dem Wochenende ist auch die Corona-Schutzverordnung ergänzt und leicht verändert worden. Ab dem 1. Juli ändern sich damit die Möglichkeiten, Angehörige in Pflege-Einrichtungen zu besuchen. Jeder Bewohner darf dann täglich Besuch bekommen, in geschlossenen Räumen von maximal zwei Personen, im Freien von bis zu vier Personen. Neu ist dann außerdem, dass der Besuch auch im Zimmer des Bewohners stattfinden darf. Die Mitarbeiter der Einrichtungen müssen den Besuchern allerdings vorher die Temperatur messen.

Die Details werden alle Pflege-Einrichtungen in den nächsten Tagen ausarbeiten – abgestimmt auf die jeweilige Situation vor Ort. Die Stadt Bad Berleburg bittet um Verständnis für die Einrichtungen, für die diese Möglichkeiten zusätzlichen Aufwand bedeuten.

Die aktuelle Corona-Schutzverordnung sowie die Allgemeinverfügung für die Pflege-Einrichtungen und dortige Besuche finden Interessierte auf der Internet-Seite der Stadt: www.bad-berleburg.de .