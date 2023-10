Bad Berleburg: Abriss alter Brücke über Odeborn steht bevor

Die alte Brücke ist bald Geschichte: Die Abrissarbeiten starten in der kommenden Woche.

Bad Berleburg. Die Umsetzung der Odebornquerung in Berleburg rückt näher: Der Abriss der alten Brücke steht unmittelbar bevor. Auch der weitere Zeitplan steht.

Es ist soweit: Die neue Odebornquerung in Bad Berleburg steht kurz vor der Umsetzung. Die Errichtung der neuen Brücke zwischen B480 und Ludwigsburgstraße soll ab dem kommenden Montag, 16. Oktober, in zwei Schritten starten. Das teilt jetzt die Bad Berleburger Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Zunächst steht der Abriss, danach der Neubau der neuen Brücke auf dem Plan. Nachdem nun alle Versorgungsleitungen neu gelegt bzw. verlegt sind, kann der Abriss also starten. Die Errichtung der Odebornquerung stellt den ersten Teil der Umgestaltung des Marktplatzbereiches dar. Im Rahmen des Projektes wird das vorhandene Brückenbauwerk vollständig abgebrochen und durch einen Neubau in gleicher Lage wieder ersetzt.

Dieser Teil der Maßnahme soll – je nach Witterung – im ersten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Durch den Baustellenbetrieb ist der Fußweg zwischen Marktplatz und Ludwigsburgburgstraße entlang der Odeborn während der Bauphase gesperrt. Der Straßenverkehr auf der B480 bleibt bis auf Weiteres unberührt. Für die zu erwartenden Behinderungen bittet die Stadt Bad Berleburg bereits vorab alle Betroffenen um Verständnis.

