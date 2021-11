Bad Berleburg: Abschiede – aber auch Gründe zum Feiern

Christoph Böhl hat ein ungewöhnliches Arbeitsjubiläum gefeiert. Für Karin Vetter, Doris Treude und Marie-Louise Kemsies heißt es Abschied nehmen.

Bad Berleburg. Ehre, wem Ehre gebührt: Im Rahmen einer Feierstunde in der Wisent-Hütte in Wingeshausen zeichnete die Stadt Bad Berleburg jetzt zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. „Ich möchte euch allen für euren nachhaltigen Einsatz und euer Engagement für die Menschen in unserer Stadt der Dörfer herzlich danken“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg hob damit noch einmal den Teamgedanken in der Verwaltung hervor: „Es geht nur gemeinsam voran.“

40 Jahre im Dienst der Stadt

Schulhausmeister Christoph Böhl ist seit nunmehr 40 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt. Auf 25 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst blicken die Verwaltungsangestellten Susanne Völkel und Maik Beuter zurück. Die Verwaltungsführung verabschiedete außerdem Karin Vetter, Doris Treude und Marie-Louise Kemsies in den wohlverdienten Ruhestand. Ebenfalls verabschiedet wurde Pia Bieker, deren Arbeitsverhältnis zur Stadt Bad Berleburg in diesem Jahr endete.

Dankeschön für Dienste

Als Dankeschön für ihre langjährige Treue und die geleistete Arbeit überreichte Bernd Fuhrmann allen Geehrten ein kleines Präsent. Die Vertreter des Personalrates bedankten sich ebenfalls mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Der 1. Beigeordnete Volker Sonneborn, Kämmerer Gerd Schneider, Stadtbaurat Wolfgang Grund, die Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, Regina Linde, sowie der Leiter der Stadtwerke, Achim Vorbau, schlossen sich den Gratulationen an.

