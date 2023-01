Bad Berleburg: Adventsrätsel-Teilnehmer gewinnen ihre Preise

Bad Berleburg. Auch dieses Jahr gab es hunderte Lösungs-Einsendungen für das Adventsrätsel. Die glücklichen Gewinner stehen nun fest. Das sind die Preise.

Preisgelder und viele spannende Überraschungen gab es bei der finalen Gewinnauslosung des Adventsrätsels zu gewinnen. Am Mittwochabend kam es in der Schalterhalle der Sparkasse Wittgenstein zur Entscheidung, wer von den zehn Gewinnern ein nachträgliches Weihnachtsgeld von 100 Euro oder ein Überraschungspaket der Westfalenpost bekommt.

Andreas Droese, Vorstandsmitglied der Sparkasse Wittgenstein, begrüßte zusammen mit dem Redaktionsleiter der Westfalenpost, Lars-Peter Dickel, die glücklichen Gewinner der Verlosung. „Es ist ein total schöner Anlass hier die Glücksfee zu spielen. Jeder der hier dabei ist, hat schon gewonnen“, freut sich Droese über die gelungene Aktion.

Enge Verbundenheit

Das Adventsrätsel dokumentiere die Verbundenheit der Sparkasse zur Wittgensteiner Region und zeige gleichzeitig die enge Verzahnung zwischen der Westfalenpost und der Sparkasse, so Droese. Auch Lars-Peter Dickel betonte die langjährige Zusammenarbeit zwischen WP und Sparkasse und erzählte, dass die Ideenfindung für das Adventsrätsel seine Zeit benötigt habe. „Wir wollten erst etwas mit Zimtsternen machen, doch dann kamen wir auf die Idee mit den Backhäusern“. Umso schöner sei es, dass die Idee bei den Lesern gut ankam.

Um eine Chance auf die ausgeschütteten Gewinne zu haben, musste der findige Leser aus 24 Suchbildern von Backhäusern zwischen dem Hof Dambach im Norden und Fischelbach im Süden sowie Erndtebrück im Westen und Alertshausen im Osten, die jeweils passenden Lösungsbuchstaben heraussuchen und dann in die richtige Reihenfolge bringen. Aus den Anfangsbuchstaben der vielen Rätsel ergab sich schlussendlich das Lösungswort „ In der Weihnachtsbaeckerei“.

Lesen Sie auch:Bad Berleburg investiert zu Recht in die Zukunft

Große Resonanz

Über 524 korrekte Einsendungen des Lösungswortes „Weihnachtsbaeckerei“, das sich aus den 24 täglichen Rätseln ergab, erreichten unsere Redaktion, woraus sich bei einer ersten Ziehung die zehn Gewinner des Adventsrätsels herausstellten. Bei einer finalen Ziehung in der Schalterhalle der Sparkasse Wittgenstein wurde nun bestimmt, welche Preise die Gewinner erhalten – zur Auswahl standen fünf Mal 100 Euro nachträgliches Weihnachtsgeld samt kleinen Aufmerksamkeiten sowie fünf Überraschungspakete der Westfalenpost.

Im Überraschungspaket befand sich neben Leckereien, unter anderem auch das Buch „Die Vielfalt der Backhäuser in Wittgenstein“ von Hans-Armin Kohlberger. Das Buch fungierte als wichtiger Grundpfeiler für die Erstellung des Adventsrätsels und bietet tiefe Einblicke in die Backhäuser der Region.

Lesen Sie auch:Freizeit-Tipp: Musical,Konzerte und Kinoabende

Geldgewinne und vieles mehr

Fünf Personen erhielten in der letzten Ziehung einen Geldgewinn in Höhe von 100 Euro, darunter auch der junge Ralf Kroh aus Arfeld. Kroh hatte gemeinsam mit seiner Oma an den Rätseln getüftelt und am Ende die richtige Lösung erraten. Umso größer die Freude nach dem Gewinn der Geldsumme, die Kroh für die Zukunft sparen möchte. „Ich werde erst einmal das Geld zurücklegen und auch für die Familie sparen“, erklärt er.

Auch die Gewinner der Überraschungspakete freuten sich über ihr nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Dabei kam besonders das Buch von Hans-Armin Kohlberger bei den Anwesenden gut an. „Das Buch ist bestimmt ziemlich interessant, da kann man mit Sicherheit noch was lernen und Neues sehen“, möchte sich Corinna Afflerbach aus Birkefehl im Bereich der Backhäuser weiterbilden.

Lesen Sie auch:Laasphes Bürgermeister nimmt großen Stromausfall ins Visier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein