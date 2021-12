Bad Berleburg: Feuerwehr evakuiert Aldi-Markt

Bad Berleburg. Zu einem ABC-Einsatz wurde die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zum Aldi-Markt in Bad Berleburg gerufen. Dort wurde austretendes Gas vermutet.

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr um 16.35 Uhr zu einem sogenannten ABC-Einsatz zum Aldi-Markt an der Poststraße gerufen. Eine Anlage zeigte einen Gasaustritt an, der Markt wurde evakuiert.

Es stellte sich dabei heraus, dass kein Gas austrat und somit auch keine Gefahr bestand – die Anlage sei lediglich defekt gewesen.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, darunter die Feuerwehr, Rettungswagen und ein ABC-Wagen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein