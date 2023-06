Bad Berleburg: Altenheim „Haus am Sähling“ entsteht neu

Das „Haus am Sähling“ in seiner jetzigen Form wird es wohl nicht mehr lange geben. Das Gebäude aus den 60er Jahren soll einem Neubau weichen, so die Pläne des Johanneswerks.

Bad Berleburg. Das Evangelische Johanneswerk reißt das Gebäude an der Gontardslust ab und baut ab Herbst 2024 komplett neu. Es gibt aber noch einige Hürden.

Das Evangelische Johanneswerk aus Bielefeld plant ein weiteres großes Pflegeheim in Bad Berleburg. Die Pläne stellte Architekt Oliver Kopitz am Dienstag im Bauausschuss vor.

Das neue Gebäude wird anstelle des bestehenden Altenzentrums am Sähling errichtet werden, das dafür abgerissen werden soll. „Das Gebäude ist in die Jahre oder besser in die Jahrzehnte gekommen. Es lässt sich nicht mehr qualifizieren“, machte Kopitz klar. Höhenunterschiede in den einzelnen Gebäudetrakten, zu kleine Zimmer und viel zu kleine Sanitäreinrichtungen zählt der Architekt als Hürden für eine Sanierung im Bestand auf. Der Vorteil liegt aber im Standort: „Es ist kein einfaches, aber ein hochattraktives Grundstück“, so Kopitz.

Im wirtschaftlich arbeiten zu können, hat das Evangelische Johanneswerk auch die Pflegebedarfsplanung für Siegen-Wittgenstein im Blick. Da bestehen aber keine Bedenken seitens des Kreises, denn der hatte den Plänen für 80 stationäre Plätze in 13 bis 14 Wohngruppen und 18 Tagespflege-Plätze bereits zugestimmt. „Alles andere wäre für uns wirtschaftlich nicht tragbar“, erklärt der Architekt.

Kreuzförmig, vier Etagen

Zu Erinnerung: Erst im Oktober 2020 hatte das Evangelische Johanneswerk mitten in der Stadt das Friederike-Fliedener-Haus mit Tagespflege und 72 vollstationären Plätzen fertiggestellt und bezogen. Die aktuell 48 Bewohnerinnen und Bewohner des Altenzentrums am Sähling sind schon länger in frei gewordene Räume der ehemaligen Baumrainklinik gezogen.

Einzelzimmer mit Bad für jeden Bewohner Auf zwei Ebenen in der ehemaligen Baumrainklinik am Lerchenweg wohnen die 48 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem „Haus am Sähling“ nun schon seit Dezember 2022. „Alle Bewohner leben in einem Einzelzimmer mit Bad“, heißt es im Internet-Auftritt der Einrichtung zum Raumprogramm des Provisoriums. „Jeder Wohnbereich verfügt über einen größeren und einen kleineren Gruppenraum, eine Küche und Arbeitsräume. Zusätzlich gibt es einen großen Mehrzweckraum für die regelmäßigen Gottesdienste und andere wohnbereichsübergreifende Veranstaltungen.“ Nach wie vor biete das Haus „allen Bewohnern täglich wechselnde Angebote in kleinen oder größeren Gruppen an. Die tägliche Zeitungsrunde, Gymnastik und Sitztanz, Handarbeiten oder Bingo spielen sind nur einige der Aktivitäten. Auch bettlägerige Menschen können spezielle Angebote nutzen. Jahreszeitliche Feste, Konzerte oder Ausflüge ermöglichen den Austausch untereinander und sorgen für Abwechslung“.

Für den Abriss und späteren Neubau orientiert sich Kopitz am Konzept des Friederike-Fliedener-Hauses mit „familiär geprägter Architektur“ durch gegenüberliegende Wohngruppen, die vor allem Demenzpatienten bei der Orientierung helfen und zugleich private Atmosphäre schaffen. Städtebaulich will man sich an der vorhandenen Bebauung – sprich dem benachbarten Krankenhaus – orientieren und einen kreuzförmigen, viergeschossigen Bau errichten.

Dieser rückt anders als das bestehende Gebäude weiter von der Straße ab, nach hinten auf dem Grundstück. Durch eine kompakte Bauweise will der Architekt viel Aufenthaltsqualität rund um das Gebäude schaffen und bei den barrierefreien Gärten auch bestehenden Baumbestand berücksichtigen. „Wir werden 50 Prozent zusätzliche Freifläche schaffen.“ Die Aufenthaltsqualität sei deshalb wichtig, weil das Grundstück weit außerhalb der Stadt am Berg liege und es für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl schwieriger mache, in die Stadt zu fahren.

Herausforderung Baukosten

Zum Baubeginn konnte Kopitz noch keine genauen Angaben machen. Die Erfahrungen mit dem Friedrike-Fliedener-Haus zeigten, dass es vom Einreichen des Bauantrags bis zur Genehmigung etwa zehn Monate dauere. Aktuell seien aber die Baukosten noch eine Herausforderung. Frühester Baubeginn sei im Herbst 2024.

