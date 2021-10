Bad Berleburg: Alternative für ausgefallene Weihnachtsmärkte

Das Logo für den „Berleburger Weihnachtstreff“ steht bereits fest. Hand in Hand arbeiten die heimischen Weihnachtsmarktveranstalter an einer starken Alternative im Dezember.

Die Weihnachtsmärkte sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Es soll jedoch einen Ersatz geben, der ebenso für Weihnachtsstimmung sorgt.

Bad Berleburg. Die Weihnachtsmarktveranstalter aus Arfeld, Diedenshausen und der WeihnachtsZeitreise haben sich unter Federführung des Jugendfördervereins zusammengetan und bieten der heimischen Bevölkerung nun doch ein wenig adventliche und Corona-konforme Weihnachtsstimmung.

Mit regionalen Köstlichkeiten, einem stimmungsvollen Beleuchtungskonzept und einer musikalischen Aktionsbühne öffnet der Weihnachtstreff vier Mal seine Pforten auf dem Bad Berleburger Marktplatz: Am 2. und 3. Dezember sowie am 9. und 10. Dezember, jeweils in der Zeit von 18 bis 21 Uhr. Parallel dazu findet das Weihnachtskonzert der Kulturgemeinde Bad Berleburg am Freitag, den 10. Dezember um 19:30 im Bürgerhaus am Markt statt.

Am Samstag, dem 11. Dezember - dem eigentlichen Markttag der Weihnachtszeitreise – sollen die Kinder und Familien im Vordergrund des Weihnachtstreffs stehen, der zwischen 14 und 18 Uhr geplant ist.

Noch Platz im Bühnenprogramm

Entstanden ist die Idee des Berleburger Weihnachtstreffs im Rahmen eines Leaderprojektes zu alternativen Veranstaltungsformen, welches der Jugendförderverein im Auftrag der Stadt Bad Berleburg durchgeführt hat. Wer sich mit einer Aktion oder einem Beitrag zum Bühnenprogramm beteiligen möchte, ist dazu herzlich eingeladen und kann gerne eine E-Mail an info@jfv-badberleburg.de richten. Die Organisatoren melden sich dann zurück.

Alle Beteiligten sind froh, dass für die bereits abgesagten traditionellen Weihnachtsmärkte nun doch noch eine kleine, aber feine Alternativ-Reihe gefunden werden konnte um für ein bisschen weihnachtliche Stimmung zu sorgen. Ende November soll der Öffentlichkeit dann das mit Spannung erwartete Komplettprogramm vorgestellt werden.

