Bad Berleburg: Angebot zum Haushalt nicht selbstverständlich

Raumland. „Das ist eine echte Win-Win-Situation und die Basis für richtige Entscheidungen im Stadtrat“, sagt Kai Uwe Jochims über die Info-Veranstaltung.

48 Millionen Euro Haushaltsvolumen, darunter 13 Millionen vorgesehen für Investitionen: Die Stadt Bad Berleburg nimmt in 2022 neue und vor allem wichtige Baustellen in Griff – neben der Sicherstellung des Brandschutzes mit rund 1,5 Millionen Euro Investitionsvolumen stehen besonders die marode Bahnhofsstraße und die Limburgstraße auf der Agenda, ebenso wie wichtige Gelder für die Grundschulen und Sportanlagen – alles unter dem Dach der Nachhaltigkeit. Nicht was – sondern wie und warum sind häufige Fragen, die im Zusammenhang mit dem jährlich aufgestellten Haushalt in Verbindung gebracht werden.

Unterstützung fürs Ehrenamt

„Der Haushalt einer Kommune ist kein einfaches Thema“, weiß Kai-Uwe Jochims vom CDU Stadtverband Bad Berleburg. Im Rumilingene-Haus hat die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung am Samstag eine Bildungsveranstaltung für interessierte Bürgerinnen und Bürger durchgeführt, welche sich mit den Grundlagen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), kommunalem Haushaltsrecht und dem Haushaltsplanentwurf 2022 beschäftigte. „Man bedenke: Unsere kommunalen Ratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig und kommen aus den verschiedensten Berufsfeldern. So ein Haushalt ist dann schon einmal ein Buch mit sieben Siegeln“, so Kai-Uwe Jochims weiter. Denn: Auch in der kommunalen Haushaltsführung hat die doppelte Haushaltsführung längst Einzug gehalten, welche den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt beinhaltet und die veraltete Kameralistik mit der bloßen Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben abgelöst hat.

Wichtige Grundlagen vor dem Einstieg in den Haushalt 2022

Zwei wichtige Blöcke beinhaltete das durch die CDU-Fraktion initiierte Weiterbildungsprogramm – zunächst einmal stand die Grundlagenvermittlung auf dem Plan. In einer zweistündigen Fortbildung wurde das Basiswissen vermittelt: „Wie ist ein Haushalt aufgebaut, auf welche Dinge muss ein Lokalpolitiker achten – hier gibt es oft deutliche Unterschiede bei den Vorkenntnissen“, berichtet Kai-Uwe Jochims. „In der CDU-Fraktion hat jeder bestimmte Fachgebiete und da ist es ein großer Vorteil, wenn jedes Mitglied die eigenen Schwerpunkte mit dem Haushalt verknüpfen kann“.

Dieses Angebot ist nicht selbstverständlich

Zwar ist es nach Kämmerer Gerd Schneider Usus, dass der Haushalt allen Fraktionen vorgestellt wird und die Verwaltung im Anschluss daran für Fragen zur Verfügung steht, doch bei der CDU zeigt man sich besonders dankbar: „Es ist nicht Selbstverständlich, dass sich die Verwaltung mit Bürgermeister Bernd Fuhrmann, dem Beigeordneten Volker Sonneborn und Kämmerer Gerd Schneider so viel Zeit nimmt, uns den Haushalt im Detail zu erklären und für alle Verständnisfragen zur Verfügung zur stehen“, freut sich Kai-Uwe Jochims, „das ist eine echte Win-Win-Situation und die Basis für richtige Entscheidungen im Stadtrat“.

Einen ganzen Tag lang konnten die Fraktionsmitglieder der CDU und interessierte Bürgerinnen und Bürger sich über die Details des kommunalen Haushalts 2022 im Rumilingene-Haus austauschen. Foto: Benedict Weinhold

Grade der Haushalt 2022 ist im Vergleich zu den Vorjahren durch die Mehrausgaben in der Pandemie und den noch nicht darstellbaren Haushaltsausgleich um einiges komplexer. Kämmerer Gerd Schneider blickt dank der guten Zusammenarbeit entspannt auf das Haushaltsjahr 2022: „Letzen Endes profitiert die Sache davon“. Und damit meint er eindeutig mehr Know-How bei der Entscheidungsfindung in den verschiedenen Gremien.

Hintergrund

Mit dem Weiterbildungsprogramm hat die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung das Ziel verfolgt, Kompetenzen im Bereich des kommunalen Haushaltes zu vermitteln

Vor der Verabschiedung eines Haushaltes stellt die Stadt Bad Berleburg allen Ratsfraktionen den Haushaltsplanentwurf vor

