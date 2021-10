Bad Berleburg: Angeklagter findet 4000 Euro Strafe zu hoch

Bad Berleburg. Ein 31-jähriger Hilchenbacher hat mehrere Autofahrten ohne gültige Fahrerlaubnis hinter sich. Jetzt musste er noch einmal vors Amtsgericht.

Vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis: Wegen dieses Verkehrsdeliktes stand am Dienstagmorgen ein 31-jähriger Hilchenbacher vor dem Amtsgericht Bad Berleburg. Richter Torsten Hoffmann hatte den Arbeitslosen bereits in der Vergangenheit wegen der verbotenen Autofahrt zu einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro verurteilt. Darüber hinaus verhängte er eine einjährige Führerscheinsperre gegen den Hilchenbacher. Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte jedoch Einspruch eingelegt — die Strafe erschien ihm zu hoch. Daher musste er nun erneut vor dem Amtsgericht Bad Berleburg erscheinen.

Nachdem die Einkommensverhältnisse des Beschuldigten nochmals erörtert worden waren, setzte Richter Hoffmann die Geldstrafe schließlich auf 2000 Euro herab. Die Führerscheinsperre bleibt mit einem Jahr allerdings unverändert — und das hat einen triftigen Grund: Der Führerschein des Angeklagten wurde bereits im Mai wegen eines einschlägigen Delikts gesperrt. Daher darf die Sperrfrist für die Dauer von drei Jahren bei einer nachfolgenden Tat zwölf Monate nicht unterschreiten. Es war also nicht das erste Mal, dass Polizeibeamte den Beschuldigten im Straßenverkehr ohne gültige Erlaubnis erwischten. Und nur kurz vor diesen unerlaubten Fahrten war dem Angeklagten der Führerschein wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen worden. Ihm sind folglich drei Straßenverkehrsdelikte in diesem Jahr zuzuschreiben.

Eine schwierige Zeit

Es war ein Maitag 2021, als Polizisten den 31-Jährigen erneut in seinem Auto angehalten hatten und feststellten, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. „Ich weiß, dass ich nicht hätte fahren dürfen“, so der Angeklagte. Laut eigener Aussage lebt der 31-Jährige aktuell in Scheidung und hat eine schwierige Zeit. „Ich habe meine Wohnung, meine Kinder und meinen Führerschein verloren“, zeigte er sich verzweifelt. Er habe keinen anderen Ausweg gesehen, als verbotenerweise Auto zu fahren, um seine Kinder zu sehen. „Die Abfolge der Taten ist schon beeindruckend. Bei der nächsten Straftat sitzen Sie in Attendorn“, äußert Oberamtsanwältin Judith Hippenstiel ihren Unmut und führt dem Angeklagten vor Augen, wie knapp er einer Haftstrafe entkommen ist. Am Ende sind es die Ehrlichkeit, die Einsicht und die Anstrengungen um einen Arbeitsplatz, die den 31-Jährigen vor dem Gefängnis bewahrt haben.

