Bad Berleburg: Apotheken schließen aus Protest die Türen

Ein Plakat für den bundesweiten Protesttag steht vor der Hirsch Apotheke in Essen Werden am Freitag, den 09. Juni 2023. Auch in Wittgenstein bleiben dann Apotheken zu.

Bad Berleburg. Der Bundesweite Protesttag der Apotheken inklusive zahlreicher Schließungen wird an Wittgenstein nicht vorbei gehen – aber nicht ohne Notdienst.

Am Mittwoch, 14. Juni, werden viele Apotheken in Deutschland für einen Tag geschlossen bleiben. Dies gilt auch für die drei Apotheken in Bad Berleburg. Aufgerufen hat dazu der Bundesverband der deutschen Apothekerverbände, teilt die Kurapotheke Wolter mit. Die Aufsicht führenden Apotheker Kammern dulden demnach diesen Protest.

„Die Notversorgung ist am Protesttag durch die Notdienstapotheken gewährleistet. Vom 14. Auf den 15. Juni versehen den Notdienst turnusgemäß die Stadt-Apotheke in Bad Laasphe, die Brunnen-Apotheke in Hallenberg, die Ginsburg-Apotheke in Hilchenbach (www.aponet.de). In Bad Berleburg wird die Kur-Apotheke eine Notversorgung durch die Notdienstklappe bis 18.30 Uhr anbieten,die Apotheke selbst wird geschlossen gehalten.

Der Gesetzgeber beauftragt die Apotheken, die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicher zu stellen. Die Erfüllung dieses Auftrags wird durch vermehrte Arzneimittel Lieferengpässe und die mangelhafte wirtschaftliche Ausstattung des Apotheken Sektors zunehmend gefährdet. Der Protest soll ein Zeichen setzen für die Aufrechterhaltung einer sicheren Versorgung mit Arzneimitteln, Bürokratie Abbau und Erhalt der Attraktivität der Berufsbilder.“

