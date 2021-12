Bad Berleburg: Auch am Samstag Führerschein umtauschen

Betroffen sind Personen, die in den Jahren 1953 bis 1958 geboren wurden. Sie müssen bis zum 18. Januar einen EU-Kartenführerschein haben.

Bad Berleburg/Siegen. Sonderöffnungszeiten der Führerscheinstelle der Kreisverwaltung: Der Umtausch von alten Papier-Führerscheinen in neue EU-Kartenführerscheine ist am kommenden Samstag (11. Dezember 2021) von 7.30 Uhr bis 15 Uhr in der Zulassungsstelle in Siegen, St.-Johann-Straße 23, und von 7.30 Uhr bis 13 Uhr in der Zulassungsstelle in Bad Berleburg, Am Breitenbach 1, möglich.

Darum ist der Wechsel wichtig

Der Umtausch der alten Führerscheine ist gesetzlich vorgeschrieben. Betroffen sind zunächst Personen, die in den Jahren 1953 bis 1958 geboren wurden. Sie müssen laut Verordnung bis spätestens zum 18. Januar 2022 einen aktuellen EU-Kartenführerschein haben. Ansonsten drohen im Rahmen einer Polizeikontrolle Verwarngelder. Die Kreisverwaltung rät deshalb allen Betroffenen, die Sonderöffnungszeiten zu nutzen.

Wer bereits in der Vergangenheit auf einen EU-Kartenführerschein umgestellt hat, oder wer vor 1953 geboren wurde, ist aktuell nicht vom Umtausch betroffen.

Das wird gebraucht

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollten Umtauschwillige ihren Personalausweis, den alten Führerschein sowie ein aktuelles, farbiges Passfoto (35 mal 45 mm, nicht zwingend biometrisch) mitbringen. Der Umtausch kostet 38 Euro. Die Gebühr kann sowohl in Bar als auch per GiroCard bezahlt werden.

Die Öffnungszeiten

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass während der Sonderöffnungszeiten am kommenden Samstag ausschließlich Führerschein-Umtauschvorgänge möglich sind. Für alle anderen Anliegen steht die Fahrerlaubnisbehörde zu den gewohnten Öffnungszeiten montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 15 Uhr in Siegen und von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr in Bad Berleburg zur Verfügung. Zu diesen Öffnungszeiten ist auch jederzeit – unabhängig von den Sonderöffnungszeiten – der Führerscheinumtausch möglich.

