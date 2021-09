Bad Berleburg auf dem besten Weg zum Premium-Wanderort

Bad Berleburg. Der Antrag aus der Odebornstadt wird geprüft. Klappt’s mit der Zertifizierung, wäre Bad Berleburg der dritte Wanderort dieser Art in Deutschland.

Wenn es mit der Zertifizierung gut läuft, wird Bad Berleburg bald erster Premium-Wanderort in NRW und dritter in Deutschland – neben Bad Peterstal-Griesbach in Baden-Württemberg und Oberstaufen in Bayern. Zugleich hinke Bad Berleburg allerdings beim Radwegenetz hinterher.

Das berichtet Andreas Bernshausen, Geschäftsführer der BLB-Tourismus GmbH bei der Mitgliederversammlung von „Bad Berleburg Markt und Tourismus“. In dem Verein organisiert sind vor allem Händler, Hoteliers und Gastronomen, aber auch die Tourismus-Branche und einige Vereine, um für die Attraktivität Bad Berleburgs gemeinsam an einem Strang zu ziehen.

Radwegenetz als Herausforderung

Für das Projekt „Premium-Wanderort“ sei die Stadt mit ihren drei Premium-Wanderwegen Wittgensteiner Schieferpfad, Via Adrina, Via Celtia und „Bei de Hullerkeppe“ sowie der „Märchenspur“ als erstem Premium-Spazierwanderweg Südwestfalens bereits gut am Start, betont Bernshausen. „Damit werden wir zur Avantgarde der Wander-Destinationen zählen“, schwärmt der Geschäftsführer für sein „Lieblingsprojekt“. Die Zertifizierung beim Deutschen Tourismusverband (DTV) sei bereits beantragt und auch schon geprüft.

Das Radwegenetz in Bad Berleburg soll optimiert werden. Verbesserungsbedürftig ist unter anderem die Verbindung von Aue über Berghausen bis in die Kernstadt. Foto: WP

Das Radwegenetz indes sei trotz des Ederradwegs als 4-Sterne-Strecke und mehrerer dort angedockter lokaler Routen „eine große Herausforderung für Bad Berleburg“ – zumal Radfahren „voll im Trend“ liege, so Bernshausen. Und gerade die E-Bikes seien „ein guter ergänzender Faktor zur Stärkung des heimischen Tourismus“ – machten sie doch „die Mittelgebirge auch für ,normale’ Radfahrer interessant“.

Vorteil: Deutsche entdecken ihr Heimatland neu als Reiseziel

Gerade jetzt in der Pandemie entdeckten deutsche Urlauber ihr Heimatland neu als Reiseziel. Gefragt seien Naturerlebnisse, Tagesausflüge, Regionalität und lokaler Bezug im Urlaub sowie Freizeit-Einrichtungen mit Outdoor-Angeboten, macht Bernshausen deutlich. Hier könne Bad Berleburg vieles bieten.

Aber das könnte sich nach einer Prognose für 2022 schon bald wieder ändern, zeigt Bernshausen auf. Dann solle der Auslandstourismus der Deutschen „leider fast das Vor-Pandemie-Niveau“ erreichen. Es gelte jetzt, eine nachhaltige Tourismus-Strategie zu entwickeln.

