Bad Berleburg: Aus Solidarität 650 Schiffchen gefaltet

Die Wittgensteiner Papierschiffchen gehören zum Projekt „Tausende Boote falten“ der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen. Sie erinnern an die 1319 Geflüchteten, die im vergangenen Jahr ihr Leben im Mittelmeer verloren haben.

Bad Berleburg. Am späten Nachmittag des dritten Advents war es zwar dunkel, vom Wetter her aber trocken. Und das war gut so - schließlich hatte die Girkhäuser Frauenhilfe jede Menge Schiffchen aus Zeitungspapier gefaltet, die sich im Rathausgarten der Öffentlichkeit präsentierten. Und so standen rund 650 von diesen Papierschiffchen auf der langen Tafel an der Berleburger Poststraße.

Lokale Gruppen unterstützen Bewegung

Diese Aktion unterstützt die Seebrücken-Lokalgruppe Bad Berleburg. Das Bündnis „Seebrücke“ ist eine dezentral organisierte, internationale, zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich seit zwei Jahren gegen die europäische Abschottungspolitik und Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer richtet. Die Wittgensteiner Papierschiffchen gehören zum Projekt „Tausende Boote falten“ der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen. Sie erinnern an die 1319 Geflüchteten, die im vergangenen Jahr ihr Leben im Mittelmeer verloren haben.

Wer mehr über die Seebrücke wissen will, schaut im Internet unter https://seebruecke.org/.