Bad Berleburg: Auto überfährt Fußgänger auf Landstraße L 906

Gelbe Markierungen der Polizei zeugen von dem schweren Unfall am Sonntag, 15. Mai. Ein 25-jähriger Fußgänger wurde hier auf dem Stöppelsweg zwischen Bad Berleburg und Raumland überfahren.

Bad Berleburg/Raumland. Ein 25-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

In der Nacht zum Sonntag ist es in Bad Berleburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde.

Lesen Sie auch:

72-jährige Frau durch Unfall bei Diedenshausen schwer verletzt

18-jährige Fußgängerin in Bad Berleburg angefahren

Wie die Polizei bestätigt, ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 2.22 Uhr auf der Landstraße L 906 zwischen Bad Berleburg und Raumland im Bereich des Fußgängerüberweges am Stöppelsweg zu einem Zusammenstoß zwischen eine Auto und dem 25-jährigen Mann gekommen. Ein 66-jähriger Autofahrer, der von Bad Berleburg kommend in Richtung Raumland fuhr konnte den Zusammenprall mit dem Fußgänger offenbar nicht mehr verhindern.

Unfallursache noch vollkommen unklar

Was genau die Ursache für den Unfall ist, ermittelt das Verkehrskommissariat in Bad Berleburg noch. Auch zur schwere der Verletzungen und zur Schadenshöhe konnten noch keine weiteren Angaben gemacht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein