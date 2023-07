Bad Berleburg, B 480: Umgekippte Bäume behindern den Verkehr

Am Rande der B 480 zwischen Wemlighausen und Dödesberg waren mehrere Bäume umgestürzt und ragten in die Fahrbahn der Bundesstraße hinein. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Bad Berleburg. Am Ort des Geschehens hatten sich bereits Rückstaus in beide Richtungen gebildet. Durch Windböen waren mehrere Bäume entwurzelt worden.

Umgestürzte Bäume haben am Nachmittag den Verkehr auf der Bundesstraße B 480 zwischen Wemlighausen und Dödesberg behindert. Die Bad Berleburger Feuerwehr war in Höhe der Einmündung Burbachweg im Einsatz, um mehrere entwurzelte Bäume zu beseitigen, die zum Teil in die Fahrbahn hineinragten. Vor der Einsatzstelle hatten sich bereits Rückstaus in beide Fahrtrichtungen gebildet.

