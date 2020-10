Am Wochenende wird die B 480 asphaltiert. Dafür wird die Bundesstraße ein Wochenende lang gesperrt.

Baustelle Bad Berleburg: B 480 wird am Wochenende voll gesperrt

Bad Berleburg. Das Pilotprojekt in Bad Berleburg neigt sich dem Ende zu. Am Wochenende erhält die B 480 die Deckschicht unter Vollsperrung.

Am kommenden Wochenende, 23. bis 25. Oktober, asphaltiert die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Südwestfalen die Fahrbahndecke der B 480 zwischen Bad Berleburg und Schüllar. Der Abschnitt erstreckt sich auf einer Länge von 1,150 Kilometern. Er beginnt am Ortsausgang von Bad Berleburg und endet auf der freien Strecke kurz vor dem Bad Berleburger Stadtteil Wemlighausen. Die Arbeiten am Wochenende erfolgen unter Vollsperrung. Ganz im Gegensatz zu den bisherigen Arbeiten, bei denen lediglich eine Fahrbahnseite gesperrt wurde.

Positiver Bauablauf

Aufgrund des positiven Bauablaufs konnte die Bauzeit um zwei Wochen verringert werden. Für das Wochenende ist eine günstige Wetterprognose vorhergesagt. Um die Maßnahme jetzt abschließen zu können, wird die Asphaltdeckschicht unabhängig von der weiteren Baumaßnahme am Kreisverkehrsplatz in Bad Berleburg eingebaut.

Der Verkehr wird von Freitagnachmittag um 18 Uhr bis Sonntagabend um 18 Uhr über Winterberg – Hallenberg – Raumland umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.