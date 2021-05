Bad Berleburg: Bahnhofstraße am Samstag für Verkehr frei

Bad Berleburg. Die geplante Vollsperrung der Bahnhofstraße wegen der Bauarbeiten rund um den Nordknoten ist abgewendet.

Die geplante Vollsperrung der Bahnhofstraße in Bad Berleburg an diesem Samstag, 29. Mai, findet nun doch nicht mehr wie vorgesehen statt. Die Bahnhofstraße ist an diesem Tag aus Richtung Schulstraße und zurück befahrbar.

Dies ist das Ergebnis kurzfristiger Abstimmungsgespräche zwischen der Stadt Bad Berleburg und dem bauausführenden Unternehmen. Damit ist der Parkplatz des Rewe-Marktes und der DM-Drogerie am Samstag sowohl via Bahnhofstraße als auch via Sählingstraße erreichbar.

+++ Das sind die Umleitungen...

Nordknoten allerdings voll gesperrt

Der Kreisverkehrsplatz selbst ist allerdings für den Verkehr vollständig gesperrt. Die ursprünglich geplante Vollsperrung im Zuge der Arbeiten am „Nordknoten“ in Bad Berleburg in der Bahnhofstraße ab Höhe Wilhelm-Sauer-Straße findet damit nur noch am Sonntag, 30. Mai, statt. Ursprünglich war aufgrund von Schneidearbeiten eine Vollsperrung an beiden Tagen vorgesehen.

Im Zuge der Abstimmungsgespräche zwischen der Stadt Bad Berleburg und dem bauausführenden Unternehmen haben die Verantwortlichen nun eine Lösung gefunden, um diese notwendigen Schneidearbeiten zeitlich ausschließlich auf Sonntag, 30. Mai, zu begrenzen. Weitere Änderungen im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen ergeben sich nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein