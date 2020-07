Die Bauarbeiten an der Odebornbrücke und am Nordknoten starten in der kommenden Woche.

Bauarbeiten Bad Berleburg: Bauarbeiten an der Odebornbrücke starten

Bad Berleburg. Nordknoten und Odebornbrücke: Die Bauarbeiten führen zu halbseitigen Fahrbahnsperrungen. Bahnhofsstraße komplett gesperrt.

Ab dem kommenden Dienstag, 28. Juli, startet die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen mit den Arbeiten an dem Kreisverkehrsplatz „Nordknoten“ in Bad Berleburg. Dann wird die Ampelanlage aufgebaut und in Betrieb genommen.

Mit den Fräsarbeiten kann dann voraussichtlich ab Mittwoch, 29. Juli, begonnen werden. Die Arbeiten umfassen die Instandsetzung der Odebornbrücke sowie die des Kreisverkehrsplatzes. Hier werden die Randanlagen sowie die Asphaltdecke erneuert. Die Querungshilfen rund um den Kreisverkehrsplatz werden alle barrierefrei gebaut.

Zusätzlich wird noch eine Deckensanierung der städtischen Straße „Bahnhofstraße“ für die Stadt Bad Berleburg durchgeführt.

Halbseitige Sperrung der Fahrbahn

Die Bauarbeiten an der Odebornbrücke sowie der Arbeiten an dem Kreisverkehrsplatz werden unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn und Aufrechterhaltung des Verkehrs ausgeführt. Der Ast „Bahnhofstraße“ wird voll gesperrt, jedoch bleibt die Zufahrt bis zum Rewe und DM erhalten. Der Ast L717 „Sählingstraße“ und die beiden Äste B480 „Poststraße und Astenbergstraße“ bleiben erhalten.

Verkehrsumleitungen sind nicht vorgesehen, da der Verkehr halbseitig über eine Ampelschaltung geregelt wird.

Bahnhofsstraße voll gesperrt

Da aber die Bahnhofstraße während der Baumaßnahme bis circa zur Einmündung Wilhelm-Sauer-Str. voll gesperrt ist, wird der Busverkehr über die Wilhelm-Sauer-Straße umgeleitet. Dort wird ein Halteverbot eingerichtet und die vorhandene 7,5 Tonnen Beschränkung aufgehoben.

Für den Einbau der Asphaltdeckschicht in der Astenbergstraße sowie für den Kreisverkehr werden dieser und die Astenbergstraße an zwei verschiedenen Wochenenden gesperrt. Eine frühzeitige Bekanntgabe über die Vollsperrung folgt. Bitte folgen Sie an diesen Wochenenden der ausgeschilderten Umleitung.

Die gesamte Maßnahme wird bis circa Ende Oktober andauern und ungefähr eine halbe Millionen Euro kosten.