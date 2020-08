Bad Berleburg: Beethoven und Mozart mit der Philharmonie

Mit einem Open-Air-Konzert auf dem Berleburger Schlosshof startet die Kulturgemeinde Bad Berleburg am Sonntag, 30. August, in die neue Saison.

Bad Berleburg. Mit einem Open-Air-Konzert auf dem Berleburger Schlosshof startet die Kulturgemeinde Bad Berleburg am Sonntag, 30. August, in die neue Saison. Zu Gast ist die Philharmonie Südwestfalen, die in kleinerer Besetzung Werke von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven spielen wird.

Endlich wieder Kultur

Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Bad Berleburger Bürgerhaus am Markt statt – es beginnt auf jeden Fall um 16 Uhr. „Wir sind sehr froh, dass wir nach einem halben Jahr Zwangspause die Region endlich wieder mit Kultur versorgen können“, so Andreas Wolf, 1. Vorsitzender der Kulturgemeinde.

Solistin Evgenia Gelen (Violine) Foto: Kulturgemeinde Bad Berleburg

Das Konzert läuft unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln und Hygienevorschriften ab. Die Sitzplätze sind mit dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand angeordnet. Beim Einlass werden Name und Adresse der Besucher notiert, um die Corona-Regel zur Nachverfolgung zu erfüllen. Nach vier Wochen werden die Daten vernichtet.

Im Vorverkauf werden maximal 144 Tickets verkauft, weil die Anzahl der Sitzplätze im Bürgerhaus am Markt unter Einhaltung der Abstandsregeln auf diese Zahl begrenzt werden muss. Auf dem Schlosshof werden mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen. Deshalb werden an der Tageskasse am 30. August weitere Tickets verkauft.

Die Philharmonie Südwestfalen wird in Kammerorchester-Besetzung auf dem Schlosshof gastieren. Im Mittelpunkt stehen die beiden Solistinnen Evgenia Gelen (Violine) und Jeannette Wernecke (So­pran). Die Sopranistin singt Arien und Lieder von Vivaldi, Mozart und Beethoven, bevor am Ende mit den berühmten „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi eines der berühmtesten und beliebtesten Werke gespielt wird.

75 Minuten ohne Pause

Den Solopart auf der Violine spielt Evgenia Gelen, 1. Konzertmeisterin der Philharmonie Südwestfalen. Die Leitung hat Gabriel Feltz, Generalmusikdirektor der Stadt Dortmund. Die Dauer des Konzerts liegt bei etwa 75 Minuten – ohne Pause, kein Getränke-Ausschank.

Der Kartenvorverkauf startet am morgigen Samstag, 8. August, bei der Tourist-Info Bad Berleburg, Marktplatz 1a, 02751/ 936 35 42, und auf www.proticket.de