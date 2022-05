Bad Berleburg: Beliebte Wanderwege ab sofort freigegeben

Bad Berleburg. Die Routen „Via Celtica“ und „Bei de Hullerkeppe“ sind wieder passierbar. Einzig die „Via Adrina“ bleibt vorerst gesperrt – aus gutem Grund.

In wenigen Tagen feiert Bad Berleburg die offizielle Eröffnung des Premium-Wanderortes. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und mehrere Sternwanderungen sind für Sonntag, 22. Mai, geplant. Pünktlich zur Veranstaltung sollen natürlich auch die meisten Wanderwege wieder erlebbar sein. Nach umfangreichen Aufräumarbeiten sind ab sofort die beiden Premiumwege „Via Celtica“ und „Bei de Hullerkeppe“ wieder freigegeben. Die Routen sind zwar noch nicht in einem optimalen Zustand, dennoch sind die Wege passierbar. Das eine oder andere Wanderzeichen fehlt noch – hier und da sind auch kurze Umleitungen eingerichtet. Einzig die „Via Adrina“ muss aktuell leider noch gesperrt bleiben, dort wird weiterhin schweres Gerät bei den Forstarbeiten eingesetzt.

Die Frühjahrsstürme haben die Wanderlandschaft rund um Bad Berleburg arg in Mitleidenschaft gezogen. Stark betroffen sind ohne Ausnahme die Premiumwege. Für zusätzliche Probleme sorgt die Kalamität in den Wäldern. Alle Beteiligten, also die Waldbesitzenden, die Stadt Bad Berleburg als Träger, die BLB-Tourismus GmbH und die ehrenamtlichen Wegepaten sind seit Wochen im Einsatz, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. „In einem Premium-Wanderort spielt die Sicherheit der Gäste eine übergeordnete Rolle, das ist ein wichtiger Aspekt der anspruchsvollen Zertifizierung. Hier wird nichts dem Zufall überlassen“, sagt Andreas Bernshausen, Geschäftsführer der BLB-Tourismus GmbH.

Veränderte Wanderlandschaft in der Region

Insgesamt stellt sich die Wanderlandschaft in der Region durchaus verändert dar. „Ein Alleinstellungsmerkmal der Premiumwege Bad Berleburgs war schon immer der abenteuerliche Charakter vieler Passagen. Dieses Markenzeichen ist jetzt noch einmal verstärkt zu erleben“, so Andreas Bernshausen. Wenn der Wandergast auf den Strecken unterwegs sei, könne sie oder er gut erkennen, wie groß der Aufwand ist, um einen anspruchsvollen Weg wieder herzustellen. Doch der Premiumwanderort stellt sich der Aufgabe und geht diese Herausforderung präventiv an.

Aktuelle Informationen zu den Wanderwegen gibt es im Internet unter www.blb-tourismus.de. Einige der Wittgensteiner Wanderwege hat die Lokalredaktion bereits getestet. Einfach „Wanderwege-Check“ in die Suchleiste auf wp.de/wittgenstein eingeben und schon erhalten sie eine Liste mit Wanderwegen in der Region.

