Bad Berleburg: Beschädigter Sattelzugauflieger in Kurve

Bad Berleburg/Diedenshausen. Passanten hatten die Polizei informiert, weil der Lastwagenanhänger in einer unübersichtlichen Kurve auf der Bergseite abgestellt worden war.

Ein beschädigter Sattelzug-Auflieger hat für Verkehrsbehinderungen auf der Landstraße 717 zwischen der Kernstadt und dem Abzweig Laibach gesorgt.

Wegen eines technischen Defektes - mutmaßlich an einer Hydraulikleitung – war der mit Holz beladene Auflieger mit litauischem Kennzeichen an der Straßen abgestellt worden. Passanten hatten die Polizei informiert, weil der Lastwagenanhänger in einer gefährlichen, unübersichtlichen Kurve auf der Bergseite der Straße abgestellt worden war. Ein Warndreieck solle nur wenige Meter vor dem Hindernis aufgestellt worden sein und nur unzureichend auf die Gefahr hinweisen.

Einsatzkräfte der Polizei haben die Gefahrenstelle dann mit so genannten Nissenleuchten - blinkenden Lichtern – in ausreichender Entfernung gesichert. Auf Nachfrage berichtet die Polizeibehörde, dass der Halter des Fahrzeuges Mechaniker verständigt habe und der Auflieger schnellstmöglich repariert und entfernt werde.

