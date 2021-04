Bad Berleburg bittet um Hinweise auf Regelverstöße

Kommentar: Regel läuft ins Leere

Typisch deutsch ist sie ja nicht, die nächtliche Ausgangssperre. Jedenfalls kann ich mich an keinen Fall erinnern, wo sie irgendwo in unserem Land über mehrere Tage oder Wochen angewendet wurde. Warum auch? Schließlich ist gerade in der Nacht auf Deutschlands Straßen ohnehin wenig bis gar nicht los – schon gar nicht im ländlichen Raum.

Hier lässt sich tatsächlich bezweifeln, ob solche Verbote einen vernünftigen Beitrag zur Bekämpfung des Corona-Virus leisten – vom Aufwand für Kontrollen durch Polizei und Ordnungsamt einmal ganz abgesehen. Das Augenmerk sollten die Ordnungshüter vielmehr auf illegale Treffen einiger Zeitgenossen legen.

Eberhard Demtröder