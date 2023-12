Bad Berleburg: Das ändert sich bei der Müllabfuhr 2024

Bad Berleburg Die wesentlichsten Neuerungen betreffen die Leerung der Gelben Tonne und sollen für eine Verbesserung der Abfuhr im neuen Jahr sorgen

Die Termine sind fixiert, der neue Abfallkalender befindet sich in Druck: Für das neue Jahr ergeben sich bei der Abfuhr des Abfalls im Stadtgebiet von Bad Berleburg einige Neuerungen. Das berichtet die Stadt Bad Berleburg auf ihrer nach dem Hackerangriff aufgebauten Notfall-Internetseite.

Der gesamte Kalender steht bereits jetzt zum Download im PDF-Format unter www.blb-digital.de/abfallkalender-2024/ zur Verfügung. Zudem findet eine Verteilung in Druckform noch im Dezember statt.

Die drei wesentlichen Veränderungen

Im Wesentlichen gibt es drei Neuerungen, die ausschließlich die Abfuhr der gelben Tonne betreffen – und für eine reibungslose Leerung im gesamten Stadtgebiet sorgen sollen. Hintergrund ist, dass die Firma PreZero – zuständig für die Abfuhr der Gelben Tonnen – in Abstimmung mit der Stadt Bad Berleburg ein anderes Unternehmen mit dieser Aufgabe beauftragt hat: Mit der Firma Lobbe übernimmt ein Unternehmen die Abfuhr, die das Stadtgebiet bestens kennt – unter anderem durch die Abfuhr von Bio- und Restabfall.

Mehr zum Thema

Der Bezirk C Bad Berleburg 1 – westlich der Bundesstraße 480, inklusive Astenbergstraße, Poststraße, Ederstraße, Sählingstraße, Am Gehre, Marienburger Straße, Fohlenweg, Am Breitenbach, Espeweg, An der Gontardslust, Am Seifchen, Hillerbachweg, Herrenwiese, Corneliusweg und Franz-von-Winckel-Weg – wird ab dem kommenden Jahr montags statt mittwochs geleert.

Das gilt ab 1. Januar 2024

Der Bezirk F Aue, Dotzlar und Wingeshausen wird nun mittwochs angefahren. Mit dem Bezirk G ist zudem ein neuer Bezirk für die Ortschaften Girkhausen, Raumland, Schüllar und Wemlighausen eingerichtet. Wichtig: Die neuen Abfuhrbezirke betreffen nur die Gelbe Tonne und sind ab Montag, 01.01.2023, gültig.

Durch die Neuerungen ist künftig eine optimierte Abfuhrplanung gewährleistet. Zudem stehen keine zwei verschiedenen Mülltonnen-Arten am Straßenrand stehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein