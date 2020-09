Bad Berleburg: Das ist das Programm für die Herbstferien

Kunstworkshops oder ein Besuch auf dem Bauernhof: Stadtjugendpflege präsentiert das neue Programm. Anmeldungen am Montag möglich.

Bad Berleburg. Es ist nur noch ein Monat bis zu den Herbstferien – und damit auch bis zum Herbstferienprogramm der Stadtjugendpflege. Ab Montag, 14. September, können Eltern ihre Kinder online unter www.jugend-bad-berleburg.de zu spannenden und abwechslungsreichen Veranstaltungen anmelden.

Dieses Jahr starten die Ferien mit dem Kreativworkshop „Rubens unterwegs – me and art“: Dort lernen die Mädchen und Jungs den Künstler Rubens kennen. Zusammen mit der Künstlerin Miriam Elburn finden sie heraus, was die Kunst, die Ideen und die Gedanken des Künstlers mit ihnen zu tun haben. Zum Workshop gibt es einen Vorbereitungstermin am Dienstag, 6. Oktober, von 15 bis 17 Uhr. Der Workshop findet am 12. Oktober von 10 bis 15.30 Uhr statt.

Außerdem gibt es am 12. Oktober einen Workshop zum Mangamalen der Stadtbücherei. Carolin und Emma Wied stellen die japanische Kultur vor und zeigen Mangafans, wie die verschiedenen Comicfiguren gezeichnet werden.

Papierlampen kreativ gestalten

Vier Kreativkurse werden über das Landesförderprogramm Kulturrucksack gefördert: Dazu gehören zwei Workshops von Anke Althaus-Aderhold, in denen man Papierlampen kreativ verschönern kann. Außerdem wird es wieder einen Graffiti-Workshop mit Julian Irlich im Jugendcafé am Markt geben. Der Pouring Workshop beschäftigt sich mit dem Thema Marmorieren. Dabei werden verschiedene flüssige Acrylfarben zu einem Bild gegossen. Am Ende entstehen so erstaunliche Effekte auf Leinwänden.

Wer alten Büchern gerne eine neue Gestalt geben möchte, kann den Workshop „3D-Objekte in Bücher falten“ von Tanja Womelsdorf besuchen. Außerdem geht es raus in die Wittgensteiner Natur: Zweimal wandert Wisent-Ranger Henrik Brinkschulte durch die Wisent-Wildnis auf den Spuren der heimischen Tiere. Dabei erkunden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielerisch den Wald.

Jeder, der schon einmal wissen wollte, wie der Alltag eines Landwirts aussieht, bekommt die Chance, „Einen Tag Jungbauer/-bäuerin“ zu sein und mit Heike Born auf dem Naturhof Born zu arbeiten.