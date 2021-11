Dokumente wie einen neuen Personalausweis im Scheckkarten-Format können sich Bad Berleburgs Bürger wie bisher persönlich im Rathaus abholen – demnächst aber auch am Automaten.

Bürgerservice Bad Berleburg: Das steckt hinter dem Terminal am Rathaus

Bad Berleburg. Seit kurzem befindet sich vor dem Rathaus an der Poststraße ein neuer Terminal. Wir verraten, was dahinter steckt – und für wen er gedacht ist.

Seit kurzem steht vor dem Bad Berleburger Rathaus ein neuer Automat – groß, grauweiß, mit Screen und mehreren Ablagefächern. Doch was hat es mit diesem Automaten auf sich? Für wen ist er gedacht und wie funktioniert er eigentlich?

Der Zweck

An sich handelt es sich bei dem Gerät um einen Terminal, wie Christian l’Hiver, Abteilungsleiter Bürger- und Seniorenservice, auf Nachfrage der Lokalzeitung berichtet. „Der Terminal bietet – sobald er in den nächsten Tagen ans Netz geht – ganz unabhängig von Öffnungszeiten des Bürgerbüros – die Möglichkeit, Ausweisdokumente abzuholen, was besonders Berufstätige erfreuen dürfte. Die Abholung kann ohne Wartezeit oder Termin auf dem Heimweg von der Arbeit oder nach der Erledigung von Einkäufen erfolgen. Zu Zeiten der Pandemie verringert der Abholterminal zusätzlich noch nicht zwingend erforderliche Kontakte.“

Die Idee

Der neue Automat vor dem Bad Berleburger Rathaus ist eine Art Packstation für Ausweisdokumente – also ein Service der Stadtverwaltung für die Bürger. Das Gerät soll in den nächsten Tagen in Betrieb gehen. Foto: Ramona Richter

Die Idee dazu entstand bereits vor einigen Jahren. „Regina Linde, Fachbereichsleitung Bürgerdienste, war bereits im Jahr 2018 über einen kleinen Bericht in einem Magazin auf die innovativen Ansätze der Firma Kern, die diese mit der Stadt Ludwigsburg als Pilotkommune auf den Weg bringen wollte, aufmerksam geworden. Wir haben daraufhin die Entwicklungen immer im Blick behalten und uns in den Austausch mit der Firma Kern begeben“, so l’Hiver.

Und so funktioniert’s

Und wie funktioniert der Automat nun? „Bei der Beantragung entscheidet sich die Bürgerin oder der Bürger, ob das Ausweisdokument persönlich zu den Öffnungszeiten abgeholt werden soll oder am Ausweisterminal. Ist die Nutzung des Ausweisterminals gewünscht, muss bei der Antragstellung eine E-Mail-Adresse angegeben werden, auf die eine Buchungsbestätigung mit QR-Code übersandt wird. Dieser QR-Code und der eigene Fingerabdruck werden bei der Abholung zur Identifizierung benötigt. Sobald der Reisepass oder der Personalausweis abholbereit ist, wird der Bürger oder die Bürgerin per E-Mail benachrichtigt – und hat ab dem Zeitpunkt sieben Tage lang die Möglichkeit, das Ausweisdokument am Terminal entgegenzunehmen.“

Die Kamera

Die Kamera an dem Gerät diene der Überprüfung, „dass nur Befugte Zugang zu ihren Dokumenten aus dem Ausweisterminal erhalten. L’Hiver: „Die Aufnahmen werden automatisch nach 72 Stunden gelöscht.“

