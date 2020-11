Sollten Sitzungen der Bad Berleburger Stadtverordneten-Versammlung künftig direkt übertragen werden, im Internet-Auftritt der Stadt? Diese Frage stellte die SPD-Fraktion gestern im Rat zur Diskussion. Sie hatte die Prüfung einer solchen Verfahrensweise beantragt. „Schade, dass sich schon jetzt ein Teil des Rates dagegen ausspricht“, bedauerte SPD-Fraktionschef Andreas Meinecke am Ende der Debatte.

CDU-Chef sieht Gefahr von Shitstorms

Waldprämie: Bad Berleburg profitiert offenbar nicht Die Stadt Bad Berleburg kann für den Stadtwald und den Wald der Stiftung Streitwald in Wunderthausen offenbar nicht von einer „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ des Bundes profitieren. Sie habe in den Jahren 2019 und 2020 schon so viele De-minimis-Beihilfen erhalten, dass ein Antrag auf eine Prämie – ebenfalls eine solche Beihilfe – wohl keine Aussicht auf Erfolg hätte. Die Stadt will den Sachverhalt aber noch einmal prüfen, zumal Anträge grundsätzlich noch bis Ende 2021 möglich seien.

Doch das Thema ist damit noch nicht vom Tisch, denn: Bürgermeister Bernd Fuhrmann schlug vor, zunächst einmal die Erfahrungen der Stadt Menden mit dem Streaming von Sitzungen im Netz abzuwarten. Sie war damit kürzlich gestartet.

Warum überhaupt prüfen? Es werde sicherlich nicht viele Berleburger Bürger geben, so CDU-Fraktionschef Martin Schneider, die so ein digitales Angebot nutzen würden. Im Übrigen sieht er die Gefahr, dass Video-Ausschnitte übertragener Sitzungen in den Sozialen Medien auftauchen und zu Shitstorms führen – mit Auswirkung auf das Engagement der Bürger in der Kommunalpolitik. Die Grünen würden eine Prüfung unterstützen, sofern Persönlichkeitsrechte der Politiker auch geschützt werden, machte Susanne Bald deutlich. Bernd Weide (SPD) brachte die Stadt Menden als Vorbild ins Spiel. Ohnehin „werden wir uns dem Thema auf längere Sicht nicht verschließen können“, sagte er.

„Man muss nicht alles machen, was machbar ist“, fand Marion Linde (UWG). Schließlich könnten Bürger das politische Geschehen auch sehr gut im digitalen Rats­informationssystem mitverfolgen. Lindes Fraktionskollegin Nadine Raad schlug eine Bürgerbeteiligung vor – Frage dabei: Wen interessiert so ein Angebot wirklich? Michael Sittler (SPD) regte an, gleich mit zu prüfen, inwieweit die Stadt Inhaber der Rechte an Wort und Bild einer solchen Übertragung sei. Kai-Uwe Jochims (CDU) hält den technischen Aufwand samt möglicher Unterbrechungen der Übertragung aus Gründen des Persönlichkeitsrechts für unverhältnismäßig.

Epidemie: Ausschuss entscheidet

Außerdem beschlossen die Rats­politiker: Sollte das Land NRW die „epidemische Lage“ in den Dezember verlängern, werden die Rechte der Stadtverordneten-Versammlung vorübergehend auf den Haupt- und Finanzausschuss übertragen. Der tagt ohnehin am 17. Dezember, die Ratssitzung am 21. Dezember würde dann ausfallen. Dies würde geschehen, so die Stadt in Abstimmung mit dem Ältestenrat, „um Gesundheitsrisiken für Gremienmitglieder, Besucher und Verwaltungsmitarbeiter zu minimieren“. Alle anderen Entscheidungen sollen in die erste Plenarwoche 2021 im Februar verschoben werden, in der dann auch der städtische Haushalt 2021 auf der Tagesordnung steht.