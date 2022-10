Bad Berleburg: Diese Spendenbox macht Menschen froh

In der Bad Berleburger Kernstadt sowie in den Dörfern stehen ab dem 10. Oktober 2022 wieder die durchsichtigen Boxen für jeden Spenden-Cent bereit. In diesem Jahr wird für den Verein „Hand in Hand – Sehlberghof“ gesammelt.

Bad Berleburg. 2022 profitierte die Reservistenkameradschaft Wittgenstein. Der große Erlös 2023 geht dann an das Wohnprojekt Sehlberghof. So funktioniert es.

Der Verein „Bad Berleburg – Markt und Tourismus e. V.“ hat vor über 13 Jahren die „Spendenbox“ initiiert und feiert damit nach wie vor finanzielle Erfolge. In den Einzelhandelsgeschäften und Betrieben der Kernstadt sowie in den Dörfern stehen jedes Jahr aufs Neue die durchsichtigen Boxen für jeden Spenden-Cent bereit.

Mit der Aktion ruft der Verein die Bevölkerung auf, sich an Spenden für den guten Zweck zu beteiligen. Jährlich wird ein neuer Spenden-Empfänger ausgesucht – dabei handelt es sich insbesondere um Vereine oder Bürgerinitiativen, die sich um caritative und soziale Projekte kümmern. „Mit der Spendenbox möchten wir im Alltag auf bedeutungsvolle Projekte aufmerksam machen und damit Gutes tun“, erläutert Karsten Wolter, Vorsitzender des Vereins. Und sein Vorstandskollege Jens Schmidt ergänzt: „Wenn die Kunden lediglich ihre Centbeträge aus dem Rückgeld in die Spendenbox werfen, dann ist der Zweck doch schon erfüllt.“ Unterstützt wird der Verein bei seiner Aktion seit vielen Jahren von den heimischen Geldinstituten: Die Sparkasse Wittgenstein und die Volksbank Wittgenstein eG beteiligen sich ebenfalls jährlich und stocken die Spendensumme nochmals auf.

In der Bad Berleburger Kernstadt sowie in den Dörfern stehen ab dem 10. Oktober 2022 wieder die durchsichtigen Boxen für jeden Spenden-Cent bereit. In diesem Jahr wird für den Verein „Hand in Hand – Sehlberghof“ gesammelt. Foto: Markt und Tourismus Bad Berleburg / Stadt Bad Berleburg

Pandemiebedingt hat die Aktion im vergangenen Jahr mehr oder weniger pausiert. Durch Lockdowns – auch im Einzelhandel – war die Möglichkeit zur Spende nur eingeschränkt möglich. Zudem hat der Verein zur Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer auf ein gemeinsames Treffen verzichtet. „Wir freuen uns umso mehr, endlich wieder einen Spendenscheck persönlich überreichen zu können“, so die Initiatoren.

Reservisten freuen sich über Spende

Dem Förderverein der Reservistenkameradschaft Wittgenstein konnte daher jetzt ein Spendenscheck in Höhe von 2580,99 Euro übergeben werden. Der Verein hat sich erst im Februar 2020 gegründet und zählt aktuell etwa 40 Mitglieder. Mit seiner Arbeit möchte der Förderverein die Arbeit der Wittgensteiner Reservistenkameradschaft aktiv unterstützen und durch Veranstaltungen zusätzlich Gelder für soziale Einrichtungen generieren. Im Frühjahr dieses Jahres hat der Verein beispielsweise den „1. Wittgensteiner 3-Städte-Marsch“ veranstaltet, an dem sich Wanderer mit und ohne Uniform aus Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück beteiligt haben. An diese erfolgreiche Premiere möchte der Verein anknüpfen und im nächsten Jahr erneut einen Marsch organisieren.

Zwei Einrichtungen liegen dem Förderverein besonders am Herzen: Die AWO-Werkstatt in Schameder sowie das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe. „Die Erlöse aus den Spendenboxen werden aufgeteilt und gehen je zu 50 Prozent nach Schameder und nach Olpe“, kündigt Richard Rottenfußer, 1. Vorsitzender und Stabshauptmann der Reserve, an.

Neues Projekt: Hand in Hand auf dem Sehlberhof

Als neues Spendenprojekt für 2022 / 2023 haben die Initiatoren den Verein „Hand in Hand Sehlberghof e. V.“ vorgestellt – die Spendenboxen stehen ab dem 10. Oktober 2022 in den Mitgliedsbetrieben bereit.

Der Verein versteht sich als eine anthroposophisch orientierte Gemeinschaft, in der erwachsene Menschen mit und ohne Hilfebedarf leben und arbeiten. Entwickelt hat sich der Verein aus einer Initiative von Eltern und Lehrern der Johanna-Ruß-Schule, heilpädagogische Waldorfschule in Siegen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 2008. Auf dem Sehlberghof im Bad Berleburger Ortsteil Aue betreibt der Verein eine biologisch-dynamische Landwirtschaft (16,8 ha Grünland, 2,6 ha Ackerfläche und Garten, Mutterkühe Ziegen, Schafe, Pferde, diverse Kleintiere). Der Hof ist Demeter zertifiziert. Im Rahmen der Sozialtherapie ist die nachhaltige Bewirtschaftung der Flächen, die wesensgemäße Tierhaltung und die Selbstversorgung mit Lebensmitteln die zentrale Aufgabe.

Auf dem Hof leben 30 Menschen mit und ohne Hilfebedarf

Aktuell leben und arbeiten innerhalb der Gemeinschaft 30 Menschen mit und ohne Hilfebedarf. Auf dem Sehlberghof sind Arbeitsplätze in den Bereichen Landwirtschaft (Demeter), Hauswirtschaft und Weberei entstanden. Garten- und Landschaftspflege, Brennholzerarbeitung und eine Kreativwerkstatt runden jahreszeitlich das Angebot ab. Es besteht eine Kooperation mit den AWO Siegener Werkstätten. „Hand in Hand e. V.“ ist anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst BFD und FSJ, bietet Sozialpraktika, Schülerpraktika und die Möglichkeit für ein Anerkennungsjahr HEP an.

Die Gemeinschaft von „Hand in Hand e.V.“ ist seit 2008 Genossenschaftsmitglied der Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein eG und hat bewusst Wohnraum in deren Mehrfamilienhäusern in Bad Berleburg-Aue bezogen. Aktuell sind acht Wohnungen angemietet. Die Klienten leben in zwei Wohngemeinschaften und werden heilpädagogisch und sozialtherapeutisch begleitet. Es gibt je Wohngemeinschaft eine Gruppenwohnung mit Küche, Wohn- und Essraum sowie Büro, darüber hinaus hat jede/r ein individuell gestaltetes Einzelzimmer. Weitere Infos zum Projekt: www.handinhand-sehlberghof.de

Spendenboxen jederzeit nachbestellen

Alle interessierten Geschäftsinhaber, die sich an der Aktion beteiligen möchten und eine neue Spendenbox für ihren Betrieb bestellen wollen, können sich bei der BLB-Tourismus GmbH, info@blb-tourismus.de, melden.

