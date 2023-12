Bad Berleburg: Dreiste Diebe stehlen mehrere Zeitungspakete

In der Nacht zum Samstag sind mehrere Pakte mit Zeitungen der Westfalenpost und Westfälischen Rundschau in Bad Berleburg gestohlen worden.

Bad Berleburg Es gibt Probleme bei der Zustellung der Westfalenpost und Rundschau. Betroffen sind Straßenzüge in der Bad Berleburger Kernstadt.

In Bad Berleburg müssen am Samstag 130 Abonnenten von Westfalenpost und Westfälischer Rundschau auf ihre gewohnte Zeitungslektüre verzichten. Diebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag Zeitungspakte für drei Zustellbezirke gestohlen.

Diese Straßenzüge in der Bad Berleburger Kernstadt sind betroffen: Am Seifchen, An der Gontardslust, An der Oberbornkirche, Corneliusweg, Franz-von-Winkel-Weg u. Hillenrbachweg, Emil-Wolf-Str., Königsberger Str., Rohrbachstr., Sudetenstr. u. Waldenburger Str., Bismarckstr., Breslauer Str., Moltkestr., Obere Moltkestr. u. Scheidelwitzer Weg.

Für alle Abonnenten der gedruckten Zeitung gibt es aber die Möglichkeit auch das E-Paper auf dem Handy, Tablet oder PC zu nutzen. Wer bereits ein Abo der gedruckten Zeitung hat, für den sind die Premiuminhalte wie das E-Paper oder auch die WP+-Inhalte auf unserer Internetseite kostenlos. Hier können Sie sich für das E-Paper freischalten oder auch WP+ registrieren lassen. Das E-Paper bietet übrigens auch weitere Vorteile.

Weil diese Zeitungen gestohlen worden sind, ist auch keine Nachzustellung möglich.

