Bad Berleburg: Ejot Trendsetter in der Gleichberechtigung

Bad Berleburg/Tambach-Dietharz. Ejot ist das das erste Unternehmen der Metallindustrie, dasArbeitszeit und Vergütung am ostdeutschen Standort auf West-Niveau hebt.

30 Jahre hat es gedauert, bis ein Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung an den westdeutschen Arbeitszeiten- und Vergütungsstandart angepasst wurde. Ejot, Lieferant für Industrie und Automotive mit Hauptsitz in Bad Berleburg, konnte damit als erstes Unternehmen diesen Schritt nach einem dreijährigen Transformationsprozess – und trotz Corona-Krise – jetzt vollenden.

Es war ein Weihnachtsgeschenk der besonderen Art für die rund 560 Mitarbeiter des Ejot-Standortes im thüringischen Tambach-Dietharz: Ab 1. Januar gilt hier die 35-Stunden-Woche, zusätzlich wird die Entlohnung dem in Nordrhein-Westfalen geltenden Tarifvertrag angepasst.

„Es gibt keinen Grund, warum die Mitarbeiter in Thüringen anders behandelt werden sollten als hier in NRW“, erklärte Unternehmenssprecher Andreas Wolf auf Nachfrage. Der Standort in Thüringen, seit 1993 in der Hand von Ejot, sei hochmodern und spiele eine wichtige Rolle für das Bad Berleburger Unternehmen – insgesamt 40 Millionen Euro wurden zuletzt in den ostdeutschen Standort investiert.

Deutliches Signal zum Jubiläum

Die Anpassung des Niveaus wurde eingeläutet mit dem 25-jährigen Jubiläum des Unternehmens am Standort Tambach-Dietharz. „Das war auch ein eindeutiges Signal, das mit dem Jubiläum verknüpft war“, erklärt Wolf. Auf einen entsprechenden Haustarifvertrag hatten sich 2018 die beteiligten Partner IG Metall, Betriebsräte und Arbeitgeber geeinigt.

Schrittweise wurde in den Folgejahren schließlich die Wochenarbeitszeit angeglichen, beginnend mit der Absenkung auf eine 37-Stunden-Woche in 2019. „Jedes Jahr wurde dann um eine Stunde reduziert“, macht Wolf deutlich. Dabei sei dieser Schritt „kein Gnadenakt, sondern eine Selbstverständlichkeit“, erklärte damals der geschäftsführende Gesellschafter Christian Kocherscheidt.

Corona bringt Pläne ins Wanken

Die Corona-Pandemie drohte der Umsetzung jedoch auf der Zielgeraden einen Strich durch die Rechnung zu machen. „Durch den ersten Lockdown wurde das deutlich erschwert, denn die gesamte Automotive-Branche stand still – da will natürlich keiner Schrauben von uns haben“, blickt Wolf zurück.

Sukzessive trat jedoch eine Verbesserung ein, im Oktober schließlich wendete sich das Blatt um 180 Grad und eine Auftragswelle überkam das Unternehmen. „Aus einer Vollbremsung ging es dann für uns auf Vollgas“, so Wolf darüber, dass es schon schwierig wurde, der Masse an neuen Aufträgen Herr zu werden. Doch dies bedeutete auch, dass der Prozess in Thüringen entsprechend dem veranschlagten Zeitplan umgesetzt werden konnte. „Der Plan konnte gut durchgehalten werden und es ist alles gut gelungen“, so Wolf.