Einen besseren Ort hätte es kaum geben können: Im Rahmen der Zukunftsmesse Kleinstädte in Münster erhielt Bürgermeister Bernd Fuhrmann (l.) den Zuwendungsbescheid aus den Händen von Regierungspräsident Hans-Josef Vogel (r.). Foto: Stadt Bad Berleburg

Bad Berleburg. Mit dem Geld soll vor allem die Entwicklung auf der Handelsbrache „Eins-A“ voran gebracht werden

Der Schauplatz hätte kaum passender gewählt sein können: Einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1,43 Millionen Euro nahm Bernd Fuhrmann jetzt von Hans-Josef Vogel entgegen. Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg erhielt die schriftliche Zusage vom Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Arnsberg – im Rahmen der Zukunftsmesse Kleinstädte im Leonardo-Campus in Münster. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Bad Berleburg hervor.

Zwischenzeitlich gab es Sorgen um die Fördergelder.

„Die Zukunftsmesse bringt Kleinstädte nachhaltig voran – der Zuwendungsbescheid bringt die Quartiersentwicklung in unserer Stadt der Dörfer wiederum nachhaltig nach vorne“, freute sich Bernd Fuhrmann über den wichtigen Meilenstein für Bad Berleburg. Denn mit den Fördermitteln stehen nun die notwendigen Mittel für den Abriss des ehemaligen Eins-A-Komplexes auch auf dem Papier bereit. Die Summe stammt aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte in Nordrhein-Westfalen 2021“ und ist damit nun endgültig in trockenen Tüchern.

Zukunftsorientierte Lösung für Eins-A-Gelände

Hinter der Bewilligung steht ein langfristiger Prozess, den die Stadt Bad Berleburg gemeinsam mit der Bezirksregierung Arnsberg und dem Land Nordrhein-Westfalen vorantreibt. Zuletzt hatte sich etwa die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, vor Ort über den unhaltbaren Zustand des ehemaligen Eins-A-Komplexes informiert – ein Areal, das großes Potenzial für die Quartiersentwicklung bietet. „Wir wollen gemeinsam zukunftsorientierte Lösungen vor Ort entwickeln. In dem Prozess geht es darum, nachhaltigen Kleinstädten wie Bad Berleburg optimale Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen“, erläuterte Regierungspräsident Hans-Josef Vogel auch mit Verweis auf die Zukunftsmesse Kleinstädte – ein Schauplatz, der für die Übergabe des Zuwendungsbescheides kaum passender hätte gewählt sein können.

