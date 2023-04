Bad Berleburg: Eröffnungsfeier zum Start in die Wandersaison

Bad Berleburg. Geführte Touren, spannende Interviews und kulinarische Köstlichkeiten aus der Region: Alle Infos zur Feier auf dem Marktplatz.

Die Natur blüht auf, die Tage werden länger, die Sonne strahlt wärmer: Gründe genug, endlich wieder die Wanderschuhe zu schnüren und die heimische Region zu entdecken. Die BLB-Tourismus GmbH eröffnet die neue Saison im Premium-Wanderort mit einem frühlingshaften Fest. Gäste, Einheimische und Naturliebhaber sind am Samstag, 6. Mai, von 12 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt auf den Bad Berleburger Marktplatz eingeladen. Comedian und Poetry Slammer Tobias Beitzel wird die Besucher am Naturpark-Infozentrum begrüßen und in gewohnt lustig-lockerer Art durch das Programm moderieren.

In Interviews mit ehrenamtlichen Wegepaten dreht sich alles rund ums Wandern: Arbeit und Aufgaben, Ehrenamt und Engagement, Tipps und Touren. Die neuen Mode-Highlights sowie Wanderzubehör für die kommende Outdoor-Saison sind am Stand von „Feinbier unterwegs“ zu sehen. Ebenfalls mit dabei ist das Team der Regionalentwicklung der Stadt Bad Berleburg. Am Aktionsstand sind die Gäste eingeladen, Digitalisierung mit Hilfe von Virtual Reality-Brillen und Barfuß-Elementen hautnah zu erleben und so spannende Eindrücke zu sammeln.

Buntes Rahmenprogramm

Mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region sowie kühlen Getränken ist für das leibliche Wohl der Besucher im Premium-Wanderort bestens gesorgt. Als verspäteter Willkommensgruß für den Wonnemonat Mai wird ein Kranz auf dem Marktplatz hochgezogen. Der Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg lässt die lange Tradition in diesem Jahr neu aufleben und zieht gegen 13.30 Uhr den mit Bändern geschmückten Kranz in die Höhe.

Mit einer kreativen Idee beteiligt sich auch das AWO-Familienzentrum „Laubfrosch“ an dem Tag. Das Außengelände, insbesondere der Zaun entlang des Kindergartens, soll verschönert werden. Und weil der Spazierwanderweg „Märchenspur“ direkt am Grundstück entlangführt, dreht sich alles um die Geschichten der Gebrüder Grimm. Die Kinder basteln mit den Erzieherinnen an Märchenfiguren, die sie aus Holz aussägen, kunterbunt anmalen und dann an den Zaun hängen. So werden die Wanderer künftig nicht nur von fröhlich-lachenden Kindern sondern auch vom Froschkönig und Co. begrüßt. Präsentiert werden die Kunstwerke allen Interessierten während der Sternwanderung über die Märchenspur. Wer nämlich bereits aktiv in den Tag einsteigen möchte, der kann sich am 6. Mai an einer Sternwanderung beteiligen.

Die drei Touren werden von den ehrenamtlichen Wegepaten sowie Wanderführern begleitet und kommen mittags auf dem Marktplatz zusammen. Das aktive Outdoor-Programm wird an diesem Tag mit einem informativen Indoor-Angebot ergänzt. Parallel zum „Tag des Premium-Wanderortes“ veranstaltet die Stadt Bad Berleburg am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 18 Uhr eine Gesundheitsmesse im Bürgerhaus am Markt. Zahlreiche Akteure aus der Gesundheitsbranche sowie Anbieter heimischer Bio-Produkte präsentieren ihr Angebot im Rahmen der diesjährigen Bad Berleburger Gesundheitswochen. Zudem finden interessante, kostenlose Vorträge statt.

Drei geführte Sternwanderungen

Eine ideale Tour für Familien mit Kindern startet um 12 Uhr am Schützenplatz in Bad Berleburg. Die Tour verläuft von dort aus entlang des Ruheforsts, Holzparcours, der AWO-Kita „Laubfrosch“, dem Schlosspark bis hin zum Marktplatz. Die Tour dauert etwa eine bis eineinhalb Stunden und ist ca. vier Kilometer lang.

Wanderführer ist Thomas Frost (Wegepate Märchenspur Bad Berleburg).

Eine kurze Stadtrunde mit dem SGV (empfehlenswert für Senioren) startet um 11 Uhr an der SGV-Wandertafel (gegenüber „Weißes Ross“) und führt durch und um die Kernstadt herum. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden und ist ca. 6 Kilometer lang. Wanderführer ist Andreas Saßmannshausen (SGV Beddelhausen).

Eine anspruchsvolle Tour durch das Edertal (für geübte Wanderer) startet um 9 Uhr in Beddelhausen am Dorfgemeinschaftshaus. Der Tourverlauf sieht wie folgt aus: 10.15 Uhr „Arfelder Berg“, 10.45 Uhr Uhr Wanderparkplatz Hüttental, 11.15 Uhr Kreuzung „Auf dem Heller“, 11.30 Uhr Arfetal, 12.15 Uhr Fredlar, 12.35 Uhr Auf der Lenne, 12.50 Uhr Bismarcksäule, 13 Uhr Marktplatz. Die Tour dauert etwa vier Stunden und ist ca. 17,5 Kilometer lang. Wanderführer ist Markus Gerhard (Wegepate Ederhöhenpfad).

