Bad Berleburg errichtet digitale Informations-Stelen

Bad Berleburg. An insgesamt vier Orten in Bad Berleburg stehen jetzt digitale Info-Stelen, die jederzeit mit frischen Informationen aufwarten. Mehr ist möglich.

Die wichtigsten Informationen, Termine und Wissenswertes – gebündelt und jederzeit verfügbar: Die digitalen Fenster zur Stadt der Dörfer bieten genau dies – und das ist erst der Anfang. Denn seit Donnerstag stehen an insgesamt vier Orten in Bad Berleburg digitale Info-Stelen, die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste jederzeit und aktuell mit Informationen versorgen.

„Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem modernen Stadtportal. Es geht darum, zu informieren und Orientierung zu bieten – gerade auch für Neubürgerinnen und -bürger, letztlich aber für alle Menschen. Das ist gelebte Willkommenskultur“, erklärte Bernd Fuhrmann. Der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg ordnete die vier neuen digitalen Info-Stelen damit direkt in ihren Kontext ein: Die Realisierung erfolgt im Zuge des Projektes „Willkommenskultur 4.0“. Am Goetheplatz, am Rathaus, im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg sowie am Zentrum „Via Adrina“ in Arfeld finden sich die vier Info-Stelen ab sofort – gebündelte Informationen sind damit an zentralen Orten zugänglich.

Digitalisierung kein Selbstzweck

„Die Installation und Inbetriebnahme verstehen sich als erster Schritt. Aktuell zeigen wir daher nur erste Inhalte. Unser Informationsangebot und Service wird nachhaltig weiterwachsen. Dabei steht stets der Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer im Fokus, denn darum geht es ja: Wir betrachten Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern als zentralen Mehrwert für die Menschen. Deshalb wollen wir nun Erfahrungen sammeln und das Angebot des Stadtportals und weiterer Hardware dann auf alle Ortschaften im Sinne Digitaler Dorfmitten ausrollen“, betonte Colette Siebert.

Die Leiterin der Stabsabteilung Regionalentwicklung hatte das Projekt in den vergangenen Monaten forciert und begleitet. „Unser Ziel ist ein modernes Stadtportal – ein digitaler, kommunaler Service mit Informationen aus dem Rathaus, einer Stadtkarte mit ,Points of interest‘, mit Informationen zu Einrichtungen, Gastronomie und Tourismus, Einzelhandel, lokalen Unternehmen und einem Veranstaltungskalender“, verriet Colette Siebert.

Stelen verbreiten künftig auch akute, ortsspezifische Meldungen

Die Info-Stelen bieten aber noch weiteres Potenzial: Die Stadt Bad Berleburg will künftig akute ortsspezifische Meldungen über die Stelen verbreiten und selbige etwa als Leitsystem bei Veranstaltungen nutzen. „Die Arbeiten für die Umsetzung haben bereits begonnen und verstehen sich als Prozess, den wir verstetigen und permanent vorantreiben wollen. Wir wollen damit eine nachhaltige, innovative Weiterentwicklung der Info-Stelen und letztlich des Gesamtprojektes betreiben. Das Ganze bietet künftig das Potenzial für neue Einsatzmöglichkeiten – ein digitaler Laborraum in Zeiten des digitalen Wandels“, erklärte Colette Siebert.

Das Projekt „Willkommenskultur 4.0“ stellt ein bisher einzigartiges, integratives Gesamtkonzept für ein multilinguales digitales Stadtportal mit Blick auf die Zukunft dar. Die nun installierten Stelen verstehen sich als ein zentraler Aspekt der Umsetzung, um Informationsangebote zu bündeln und Serviceleistungen zur Verfügung zu stellen.

