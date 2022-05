Bad Berleburg feiert sich als Paradies für Wanderfreunde

Bad Berleburg. Die Odebornstadt ist erster Premium-Wanderort in ganz NRW – dazu gibt’s am 22. Mai ein buntes Programm rund um den Markt. Hier die Höhepunkte.

Bad Berleburg ist der erste Premium-Wanderort in ganz Nordrhein-Westfalen – und das wird jetzt gefeiert. Für Sonntag, 22. Mai, lädt die BLB-Tourismus GmbH zur offiziellen Eröffnung auf den Marktplatz in Bad Berleburg ein. Ab 11.30 Uhr beginnt das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit Talkrunden rund ums Wandern, digitalen Videobotschaften sowie Poetry Slammer und Comedian Tobias Beitzel.

Mit der Auszeichnung durch das Deutsche Wanderinstitut ist das Naturparadies im Herbst vergangenen Jahres in die Avantgarde des Wandertourismus aufgestiegen. Deutschlandweit gibt es nur zwei weitere Destinationen, die das begehrte Qualitätszertifikat des Deutschen Wanderinstituts besitzen. Welche herausragende Bedeutung diese Auszeichnung hat und was Bad Berleburg so besonders macht – darüber wird Klaus Erber, 1. Vorsitzender des Wanderinstituts bei der Feier berichten. Klaus Erber nimmt vormittags zusammen mit Bürgermeister Bernd Fuhrmann, Andreas Bernshausen (BLB-Tourismus) und Rüdiger Grebe (Wanderexperte) an einer Talkrunde teil. Moderiert wird das Gespräch von Sarah Harth und Tobias Beitzel. Am Nachmittag stellen sich dann ehrenamtliche Wegepaten den Fragen des Moderatoren-Duos. Die Ehrenamtler geben einen Einblick in ihre Arbeit entlang der Wanderwege. Diese freiwillige Einsatzbereitschaft trägt maßgeblich dazu bei, den hohen Qualitätsanspruch der Wege zu halten.

Moderiert eine Talkrunde gemeinsam mit Sarah Harth und präsentiert sich später außerdem Poetry Slammer und Comedian: Tobias Beitzel aus Arfeld. Foto: BLB-Tourismus GmbH

Neben den Bühnengesprächen und unterhaltsamen Beiträgen über die Videoleinwand wird auch kulinarisch gefeiert: Der „Steffes Hof“, der Heimatverein „Landwirtschaft und Brauchtum“ sowie Martin Wunderlich von der Bulgarien-Initiative „Nadesha“ verwöhnen die Gäste mit Köstlichkeiten und regionalen Genüssen. Außerdem werden einige neue Produkte angeboten, die heimische Betriebe eigens für den Premium-Wanderort kreiert haben. Somit präsentiert sich das Naturparadies auch kulinarisch von seiner ausgezeichneten Seite. Die Produkte können bei der Eröffnungsfeier gekauft werden, sind ab sofort auch bei den Betrieben erhältlich.

Steffes Hof: Wurst „Strammer Bursche mit Schmackes“

Bäckerei Schwan: Brot „Schieferkruste“

Bäckerei Glöser: Brot „Premium-Wander-Kracher“

Bäckerei Birkelbach: Hefestuten mit Rosinen „Wanderwecken“

Krombacher Brauerei: Pils mit Sonderetikett „Premium-Wanderort“

Die Stadt Bad Berleburg ist ebenfalls auf dem Marktplatz dabei und beteiligt sich mit einem Stand rund um fair gehandelte Produkte. Zudem organisiert die Stadtjugendpflege eine Aktion unter dem Motto „Mini-Märchenspur“. Für die Kinder und alle kleinen Wanderer gibt es – angelehnt an den zertifizierten Premium-Spazierwanderweg – eine spielerische Rallye. Belohnung natürlich garantiert! Kleidung von „Feinbier unterwegs“ sowie eine Schuhberatung von „Meindl“ ergänzen das Rahmenprogramm rund ums Naturpark-Infozentrum.

Wer bereits aktiv in den Tag einsteigen möchte, der kann sich an einer von fünf Sternwanderungen beteiligen. In mehreren Ortschaften starten am Sonntagmorgen die Wanderungen mit unterschiedlichen Streckenlängen und kommen mittags auf dem Marktplatz zusammen. Die Touren werden von den ehrenamtlichen Wegepaten begleitet.

Bad Berleburg – Ideale Tour für Familien mit Kindern

Start: 12 Uhr am Schützenplatz

Tourverlauf: Schützenplatz, Ruheforst, Märchenspur, Schlosspark, Marktplatz

Dauer: etwa 1 bis 1,5 Stunden (Rast)

Streckenlänge: 4 km

Wanderführer: Thomas Frost (Wegepate Märchenspur)

Christianseck – Sternwanderung inklusive Frühstück

Start: 10 Uhr Treffen und Frühstück am Parkplatz Struthbach

11 Uhr Wanderbeginn

Tourverlauf: Latzbruch, Bismarcksäule, Marktplatz

Dauer: etwa 2 bis 2,5 Stunden (inkl. Rast)

Streckenlänge: 7 km

Wanderführer: Rainer Dienst (Wegepate Rotmilan-Höhenweg)

Zusatz-Info: Bus-Shuttle von Elsoff über Alertshausen und Diedenshausen

Wer an den Sternwanderungen teilnehmen möchte, dem sei gutes Schuhwerk empfohlen. Foto: BLB-Tourismus GmbH

Beddelhausen – Anspruchsvolle Tour für geübte Wanderer

Start: 8:30 Uhr in Beddelhausen, Dorfgemeinschaftshaus

Tourverlauf: 9:30 Uhr Schwarzenau; 11 Uhr Arfeld; 11:30 Uhr Meckhausen (Kochs Eck); 13 Uhr Marktplatz

Dauer: etwa 4,5 Stunden

Streckenlänge: 18,5 km

Wanderführer: Markus Gerhard (Wegepate Ederhöhenpfad)

Die Premium-Wanderwege rund um Bad Berleburg bieten immer wieder Erstaunliches. Hier der Augenstein am Schieferpfad. Foto: BLB-Tourismus GmbH

Wingeshausen – Mittelstrecken-Wanderung mit Rast

Start: 9.30 Uhr Parkplatz Fehlbach

Tourverlauf: Paulsgrund, Ziegenborn, Trufte, Schloss, Marktplatz

Dauer: etwa 3 Stunden (mit Rast)

Streckenlänge: 8 Kilometer

Wanderführer: Jörg Sonneborn (Wegepate Wisentpfad)

Arfeld – Vom Edertal in die Kernstadt

Start: 10:30 Uhr Treffen am Zentrum Via Adrina: Wanderbeginn: 11 Uhr mit der Wandergruppe aus Beddelhausen

Tourverlauf: 11:30 Uhr Meckhausen (Kochs Eck); 13 Uhr Marktplatz

Dauer: etwa 2,5 Stunden

Streckenlänge: 10 km

Wanderführer: Reinhold Werner (Wegepate Via Adrina)

Interessierte können gerne an den Sternwanderungen teilnehmen. Anmeldungen für alle Touren bitte an info@blb-tourismus.de.

Den Abschluss der Eröffnungsfeier macht gegen 16 Uhr Poetry Slammer und Comedian Tobias Beitzel. Der gebürtige Arfelder wird für seine Auftritte mittlerweile auf überregionalen Bühnen gefeiert. Mit seinem Soloprogramm „Dorfkind“ tourt Beitzel aktuell durch die Region. Zur Eröffnungsfeier widmet er seine humoristisch-poetischen Zeilen dem Premium-Wanderort. Ein Gedicht über die Heimat – eine ausgezeichnete Heimat.

