Bad Berleburg: Firma Bikar für Ausbildungen ausgezeichnet

Von dem Engagement des Unternehmens hat sich Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur, bei der Übergabe des Zertifikats überzeugt.

Bad Berleburg. Das Unternehmen Bikar Metalle GmbH, mit Standort in Bad Berleburg, ist mit dem diesjährigen Ausbildungszertifikat der Agentur für Arbeit Siegen ausgezeichnet worden. „Die Ausbildung in unserem Unternehmen hat einen besonders hohen Stellenwert“, erörtert Pascal Bikar, von der Geschäftsführung. Von dem Engagement des Unternehmens konnte sich Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur, bei der Übergabe des Zertifikats persönlich überzeugen.

Bikar Metalle gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Handel mit Metallen und Kunststoffen. Aktuell beschäftigt sind circa 670 Mitarbeiter im In- und Ausland, davon sind etwa 30 in der Ausbildung. Darunter angehende Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Industriekaufleute oder Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement sowie Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung bzw. Systemintegration.

Besondere Unterstützung von Azubis

Ausbildungsleiter Ingo Miß war selbst mal Azubi im Unternehmen: „Uns zeichnet aus, dass wir die jungen Menschen vom ersten Tag an in die tatsächlichen Prozesse einbeziehen. Dadurch erkennen sie früh die Wichtigkeit ihrer Aufgaben“. Das Thema Ausbildung haben sich viele Mitarbeiter bei Bikar auf die Fahnen geschrieben und unterstützen tatkräftig. Zusätzlich zum Schulunterricht gibt es zum Beispiel auch internen Werksunterricht. Die besondere Unterstützung trägt Früchte – das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits fünf Mal die besten Azubis im Kammerbezirk hervorgebracht.

Dieses Jahr werden mindestens sechs kaufmännische und zwei gewerbliche Auszubildende bei dem Unternehmen beginnen. Vor allem im gewerblich-technischen Bereich soll aufgestockt werden, es fehlt jedoch an Bewerbungen. Tomczak bestätigt diese Entwicklungen: „Die Zahl der Suchenden ist dieses Jahr deutlich zurückgegangen, das hängt auch mit den aktuellen Unsicherheiten zusammen“. Bei Bikar macht sie sich jedoch keine Sorgen: „Wachstum und Mitarbeiterentwicklung laufen hier Hand in Hand. Dazu bieten sich den Auszubildenden Entwicklungsmöglichkeiten und eine Zukunft im Unternehmen. Damit ist Bikar ein Vorbild und hat diese Auszeichnung absolut verdient“, fasst Tomczak die Eindrücke zusammen.

Die Agentur für Arbeit Siegen verleiht die Ausbildungszertifikate im Rahmen der Woche der Ausbildung. Sie ist eine deutschlandweite Aktionswoche der Bundesagentur für Arbeit. Unter dem Motto #AusbildungKlarmachen werben die Arbeitsagenturen für die duale Ausbildung. Die Bundesagentur will mit der Aktionswoche Arbeitgebern und jungen Menschen den Stellenwert, die Chancen und die Vorteile einer beruflichen Ausbildung aufzeigen.