Bad Berleburg: Fitnessstudio „Pulsschlag“ schließt

Bad Berleburg. Nach fast zehn Jahren wird das Fitnessstudio in der Poststraße zum Jahresende schließen. Warum, das hat Betreiber Philipp Richter verraten.

Das Fitnessstudio “Pulsschlag” in der Bad Berleburger Poststraße wird zum Jahresende seine Türen schließen. Schon in den vergangenen Tagen machten Gerüchte in der Odebornstadt die Runde, dass das bei vielen Sportfreunden beliebte Studio schließen wird. Die Redaktion wollte wissen, was an den Gerüchten dran ist und hat beim Betreiber Philipp Richter nachgefragt.

„Es ist wahr. Wir werden zum 31. Dezember dieses Jahres unser Fitnessstudio in Bad Berleburg schließen“, so Richter. Dann läuft der Pachtvertrag aus. „Wir haben leider keine Pachtverlängerung bekommen, weshalb wir uns bereits nach Alternativen umgeschaut hatten“, so der Betreiber. Das aber blieb ohne Erfolg. „Daher haben wir uns entschlossen, den Betrieb dort einzustellen.“ Bad Berleburg ist eines von insgesamt drei Standorten der Pulsschlag Fitnessstudios. Im April 2024 hätte das Studio dort sein Zehnjähriges gefeiert. Zuletzt, so der Betreiber, zählte der Standort rund 700 Mitglieder.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein