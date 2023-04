Bad Berleburg: Frau hat Glück bei schwerem Unfall auf B480

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schüllar am Stein wurde eine Autofahrerin wie durch ein Wunder nicht verletzt.

Schüllar. Erneut passiert ein schwerer Unfall in der Kurve kurz vor Schüllar am Stein. Nur diesmal hat die Unfallfahrerin Glück. Das zeigen die Bilder.

Großes Glück hatte eine 1976 geborene Bad Berleburgerin am Mittwochmorgen. Sie war gegen kurz nach 8 Uhr mit ihrem Auto aus Richtung Girkhausen kommend in Richtung Bad Berleburg unterwegs als sie auf der Bundesstraße 480 verunglückte.

Kurz hinter der Geschwindigkeitsmessanlage in Schüllar am Stein war die Frau anfangs einer langgezogenen Linkskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie kollidierte zunächst frontal mit einer Warnbake, rutschte anschließend in einen tiefen Straßengraben und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Straßenbaum. Das Fahrzeug blieb anschließend in der Böschung auf der Seite liegen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schüllar am Stein wurde eine Autofahrerin wie durch ein Wunder nicht verletzt. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

Wie durch ein Wunder, war die Frau aber bei diesem Unfall nicht verletzt worden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren alarmiert worden, um eine verletzte Person aus einem Fahrzeugwrack zu befreien. Die Frau konnte jedoch nahezu unverletzt dem Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurde anschließend ins Bad Berleburg Krankenhaus gebracht, um dort noch abschließend genauer untersucht zu werden. Die Bundesstraße 480 war für etwa 20 Minuten voll gesperrt. Am Fahrzeug der 46-jährigen Frau entstand Totalschaden.

