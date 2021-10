Bad Berleburg: Geschichten von Gesetzlosen und Rangerinnen

So präsentiert die kanadische Autorin und Illustratorin Nancy Vo ihre Werke im Rahmen des Literaturpflasters in der Sparkasse Wittgenstein.

Bad Berleburg. Es braucht nicht viele Worte, damit die Geschichten der kanadischen Autorin Nancy Vo zum Leben erweckt werden. Mit „Der Outlaw“ und „Ranger“ stellte sie nun im Rahmen des Bad Berleburger Literaturpflasters in der Sparkasse Wittgenstein gemeinsam mit Verlagsleiter Jean-Claude Lin vom Verlag „Freies Geistleben“ die ersten zwei Bücher der „Crow Trilogy“ vor, der Raben-Trilogie. „Wir lernen das Gastland Kanada mit Nancy Vo auf eine ganz neue Art kennen – ihre Illustrationen sind ruhig, klar und ziehen den Betrachter sofort in den Bann“, schätzt der stellvertretende Bad Berleburger Bürgermeister Bernd Weide ihre Arbeiten.

So geht’s beim „Literaturpflaster“ weiter Am 28. Oktober findet ab 17 Uhr im „Dritten Ort Bücherei der Zukunft“ die Lesung „Die Würdigung des Bisons“ – Legende der Plains Cree nach der Erzählung von Ray Lavallee von Judith Silversthorne statt. Es folgt am 11. November, 14 Uhr, die Lesung „Cole Harper Triologie“ von David A. Robertson in der Aula des JAG.

Direkt von der Frankfurter Buchmesse kommend, berichtet Jean-Claude Lin vom ersten Zusammentreffen mit Nancy Vo. Er persönlich hat ihre Bücher übersetzt. „Ich war zu Gast auf einer Kinderbuchmesse in Bologna und erblickte dort ein Bild mit einer leeren Landschaft, in welcher nur eine Schatten-Silhouette eines Western-Idols mit Hut und Pistole das im Horizont mündende Eisenbahngleis schmückt. Die Suche nach der Geschichte hinter dem Bild führte zur Autorin und Illustratorin Nancy Vo.

Erinnerungen an Clint Eastwood

Ihre Kindheit ist dank ihrer Eltern gespickt mit Erinnerungen an den Westernhelden Clint Eastwood. Und wieder war es ein Western, der Wegbereiter für „Der Outlaw“ war: „The Sisters Brothers“ nach Patrick deWitt. Nancy Vo erzählt die Geschichte tiefgründig und bildgewaltig weiter. Zwei Brüder rauben, morden und sind echte „Outlaws“. Doch einer trennt sich, will seine schlechten Taten rückgängig machen und kehrt in den Ort zurück. Groß war die Angst vor dem Rückkehrer – mit nur wenigen Strichen zeichnet Nancy Vo die eindrucksvolle Mimik der Kinder nach, die gerade vom „Gesetzlosen“ erfahren haben. Dieser will jedoch nur seine Missetaten wieder gut machen und bringt das Dorf auf Vordermann. Ein Junge, gejagt von einer Frau, versucht den bis dato noch unerkannten Gesetzlosen mit einer Wurstkette zu versorgen und schafft es nicht, sich ihr zu widersetzen.

„Es ist fabelhaft, wie Nancy Vo in Bild und Wort die Geschichte erzählt, doch durch einige wortleere Doppelseiten für den Betrachter vieles offen lässt“, so Jean-Claude Lin. Schließlich wird der Outlaw enttarnt und bespuckt und getreten. Am Ende war es der Junge, der als einer der wenigen Menschen das wahre Bemühen um Wiedergutmachung feststellte.

Bei Tochter Nummer zwei flossen regelmäßig Tränen

Für die gebürtige Kanadierin mit vietnamesischen Wurzeln änderte sich ihr Leben nach der Geburt ihrer beiden Töchter drastisch. Während sich die Erstgeborene munter mit sich selber beschäftigen konnte, flossen bei Tochter Nummer zwei regelmäßig Tränen. Durch gemeinsames Malen und dem Entwickeln kleiner Geschichten für ihre Tochter zur Beruhigung fand Nancy Vo den Weg zur Illustration und professionalisierte ihre Kunst mit einem Malkurs.

Ihr zweites Buch wird begleitet von einer Anekdote, die sich beim Übersetzen ins Deutsche auftat: „Bei ‚The Ranger‘ denkt man fast selbstverständlich an eine männliche Person. Doch die ‚Rangerin‘ Annie fällt gerade zum Zeitpunkt Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Reihe und das neudeutsche Wort ‚Rangerin‘ war für den Verlag einfach keine Option“, erzählt Jean-Claude Lin. Doch „Ranger“, so der deutsche Titel, überzeugt in seiner Geschichte durch das wiederkehrende Element des Perspektivenwechsels, welcher dem Betrachter die Szenen ganzheitlich nahebringt. So trifft ‚Rangerin‘ Annie auf einen Fuchs, dem sie aus einer Falle hilft und mit ihm durch den Wald und die Landschaft streift. Eines Tages wird sie von einem Bären angegriffen, bei welchem sich der Fuchs schützend an ihre Seite stellt.

Betrachter kann versteckte „Easter Eggs“ entdecken

Die Geschichte, deren Quintessenz im nicht immer notwendigen Revanchieren guter Taten liegt, ist wie „The Outlaw“ gespickt mit vielen kleinen „Easter Eggs“, die Betrachter entdecken können – etwa in dem Raben als Erzähler.

Noch bis zum 26. November werden bei der Ausstellung in der Sparkasse Wittgenstein bildhaft die Geschichten von „The Outlaw“ und „Ranger“ erzählt.

