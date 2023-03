Bad Berleburg: Gesundheitswochen stehen auf dem Programm

Bad Berleburg. Die Gesundheitswochen bieten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Bewegungsangebote für Jung und Alt. Hier gibt’s alle Termine im Überblick.

Die Bad Berleburger Gesundheitswochen stehen vor der Tür – und von zahlreichen Bewegungsangeboten bis zu Kochkursen ist im April für Interessierte alles mit dabei. Die Gesundheitswochen starten mit einem besonderen Highlight für Kinder in den April – denn dann steht der „Indoor-Hüpftag“ in der Stöppelhalle, organisiert von der Stadtjugendpflege Bad Berleburg und dem Jugendförderverein Bad Berleburg, auf dem Programm.

Eigene Gesundheit testen

Aber nicht nur in der Sporthalle wird mit den Großspielgeräten ein buntes Treiben herrschen, denn auch das Team vom Rothaarbad, die DLRG-Ortsgruppe Bad Berleburg und das Jugendrotkreuz haben sich kleine Überraschungen für die vorwiegend jungen Gäste einfallen lassen.

Rund um den Weltgesundheitstag am Freitag, 7. April, sind zudem weitere Angebote geplant. So findet von Montag bis Samstag, 3. bis 8. April, die Aktionswoche „Ätherische Öle – sinnvoll und wirksam“ in der „Apotheke am Schloßpark“ in Bad Berleburg statt. Weiter geht es mit einigen spannenden Bewegungsangeboten. Das Friederike-Fliedner-Haus bietet ein Bewegungsangebot für Senioren „Mit und ohne Musik“ an.

Lesen Sie auch:Solar im Wald: Große Potenziale in Bad Berleburg

Viel Bewegung

Danach steht während der Aktionswochen des Netzwerks Gesundheit Wittgenstein viel Bewegung auf dem Programm. Dabei werden in der Zeit von Montag bis Freitag, 17. bis 28. April, alle Gesundheitssportkurse als kostenlose Schnupperstunden angeboten. Kurse gibt es in den Sportarten Yoga, Pilates, HIIT-Training und Body-Workout. Zusätzlich neu im Programm ist eine Schnupperstunde Yoga für Kinder. Die Rückenfitness wurde bereits im März vorgestellt.

Weiter geht es zur Thematik „Was ist ein Lipödem? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Wie kann ich trotz Lipödem meinen Alltag meistern?“ Die Antworten darauf erhalten Teilnehmende in der kostenlosen Informationsveranstaltung der Klink für Ödem-Erkrankungen „Haus am Schlosspark“ in Bad Berleburg und dem Sanitätshaus Schaub KG.

Lesen Sie auch:Bad Berleburg: Andrei Puscasu eröffnet sein Tattoo-Studio

Gesundheitscheck

Zum Weltgesundheitstag „Deutscher Venen-Tag“ bietet die Kur-Apotheke Wolter eine Aktionswoche unter dem Motto „Lassen Sie die Gesundheit Ihrer Venen testen“ an. Aber auch die Ernährung soll nicht zu kurz kommen -- die Veranstaltung „Gesundes Kochen im Jugendcafé“ für Kinder ab acht Jahren mit Ernährungsberaterin Anna Beitzel bietet dahingehend viele Tipps für einen gesünderen und bewussteren Lebensalltag.

Am Montag, 24. April, schließt sich ein Bewegungsangebot in der Natur mit Wanderführer Frank Rother an: Eine gemütliche Rundtour führt vorbei an sagenumwobenen Römerstraßen, alten Bergbaustollen, einem Hexenteich und am Wohnhaus des Christkinds. Kurzum: gesunde Bewegung und spannende Geschichten zum After-Work-Stressabbau.

Lesen Sie auch:Bad Berleburg: „Wir Jugendlichen wissen, was wir wollen“

Spannende Kochworkshops

Am Mittwoch, 26. April, bietet die Kur-Apotheke Wolter einen Darm-Beratungstag an. Am gleichen Tag findet ebenfalls ein Ayurvedischer Kochworkshop mit Ayurveda-Lifestyle-Coach Mara Weigel statt. Der Kochworkshop steht unter dem Motto „Warum Dein Stoffwechsel und Deine ganzheitliche Gesundheit untrennbar sind“. Gemeinsam mit den Teilnehmenden wird ein ayurvedisches Menü zubereitet und anschließend verzehrt. Es gibt viele Tipps und ein digitales Rezeptheft für zuhause.

Nur einen Tag später am Donnerstag, 27. April, bietet die VHS Siegen-Wittgenstein dann einen Vortrag zum Thema „Der Wald im Wandel – Waldbewirtschaftung im waldreichsten Kreis Deutschlands im Zeichen des Klimawandels“ an. Wer an einen der Angebote teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit, sich anzumelden. Da bei einigen Veranstaltungen die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Lesen Sie auch:Neue Details zum tragischen Tod eines Jungen in der Lahn

Alle Informationen zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.bad-berleburg.de/Leben/BLB-Gesund/Termine/. Bei Fragen zu den Angeboten oder weiterer interessierter Anbieter zu den Gesundheitswochen steht die Gesundheitsmanagerin der Stadt Bad Berleburg, Marion Nölling, gerne per E-Mail an m.noelling@bad-berleburg.de oder telefonisch unter 02751/923-210 zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein