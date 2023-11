Bad Berleburg: Gibt es 2023 wieder eine Lichterfahrt?

Bad Berleburg Lange stand die Veranstaltung aufgrund des Cyberangriffs auf der Kippe. Doch es gibt Hoffnung, dass die Trecker wieder fahren.

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn man die vielen glücklichen Menschen am Straßenrand sieht - das Strahlen der Kinder. Das ist schon ein besonderer Moment“, sagt Jonas Roth. Bereits zwei Mal ist er gemeinsam mit vielen anderen Landwirten und Lohnunternehmen im Rahmen der „Lichterfahrt“ mit einem bunt geschmückten Traktor durch Bad Berleburgs Innenstadt gefahren, nachdem er eines Abends spontan die Idee hierzu hatte. Doch wird es in diesem Jahr erneut eine Lichterfahrt geben? Die Redaktion hat bei Jonas Roth nachgefragt.

Zwei Jahre ist es bereits her, dass Roth die Idee zur Lichterfahrt hatte. „Die kam mir durch Zufall auf dem Sofa“, sagt er. „Das Internet war damals voll mit solchen Fahrten. In vielen Großstädten fanden sie statt, da dachte ich mir: Das könnten wir doch auch in Bad Berleburg schaffen.“ Gedacht - getan. Roth schrieb einige Freunde und Bekannte an, von denen er wusste, dass sie einen Trecker haben. „Da kamen schnell einige zusammen“, erinnert er sich. Und es dauerte nicht lange, da war die Planung bereits abgeschlossen. „Zwischen Idee und Veranstaltung lagen vielleicht drei Wochen.“

Am 19. Dezember 2021 fuhren dutzende Traktoren weihnachtlich geschmückt durch das ebenfalls festlich geschmückte Bad Berleburg. Im Rahmen der Aktion „Ein Funken Hoffnung“ hatte Jonas Roth gemeinsam mit der Landjugend Wittgenstein, bei der er Mitglied ist, hierzu aufgerufen, um Jung wie Alt Freude zu schenken. Im darauffolgenden Jahr war die Planung schon etwas aufwendiger. Doch die Arbeit lohnte sich - schon im zweiten Jahr war die Nachfrage gestiegen und stolze 68 Trecker und ein Lkw waren laut Roth am Start. Und die waren zum Teil aufwendig geschmückt. Auch Roth selbst hatte sich hierfür mit einigen Freunden getroffen, um gemeinsam in stundenlanger Arbeit die Trecker zu schmücken. „Da geht schon einiges an Zeit drauf“, sagt er.

Die Trecker wurden in stundenlanger Arbeit aufwendig geschmückt. Foto: Sven Penzin / WP

Und er weiß: Die Nachfrage ist auch in diesem Jahr enorm. „Unsere WhatsApp-Gruppe zählt derzeit ca. 125 Leute. Rund 80 Trecker dürften in diesem Jahr zusammenbekommen, wenn die Lichterfahrt denn stattfinden darf“, so Roth, der schon vor einiger Zeit den Antrag hierfür beim Kreis abgegeben hatte. „Seitdem schaue ich täglich, ob eine Antwort per Post gekommen ist.“ Auch bekomme er viele Anrufe deswegen. „So langsam aber wird die Zeit knapp“, sagt Roth. Immerhin sei der optimale Zeitpunkt für die Lichterfahrt Mitte Dezember.

Die Lichterfahrt in Bad Berleburg von oben: In 2021 fand erstmalig die Lichterstadt dort statt. Foto: Landjugend Wittgenstein / WP

Doch auch hier zeigte sich am Donnerstag, welche Ausmaße der Cyberangriff auf die SIT, der massive Folgen für die Kommunen und die Kreisverwaltung brachte, hat. Denn: Der Antrag war durch den Cyberangriff weg. Ein Telefonat brachte Klarheit. „Herr Roth wird uns den Antrag noch einmal per Post schicken. Da es exakt der gleiche wie im letzten Jahr sein wird, konnte ich ihm sagen, dass unser Ordnungsamt dann voraussichtlich keine Probleme für eine erneute Genehmigung sieht“, teilt Torsten Manges, Pressesprecher der Kreisverwaltung, auf Nachfrage mit.

Sollte Roth sie erhalten, geht der Sachverhalt zur Stadt. Denn: „Sollte der Kreis Siegen-Wittgenstein die „Lichterfahrt“ genehmigen, dann können wir in der darauf folgenden Anhörung „grünes Licht“ geben“, so die Abteilung Sicherheit und Ordnung der Stadt Bad Berleburg, die findet: „Die Veranstaltungen, die im Rahmen der „Lichterfahrt“ in den vergangenen Jahren stattgefunden haben, haben die Vorweihnachtszeit in unserer Stadt der Dörfer jedes Mal aufs Neue bereichert.“

Ob und wann die Lichterfahrt in diesem Jahr stattfindet, wird in den sozialen Medien über Facebook und Instagram sowie in der Westfalenpost und auf wp.de/wittgenstein bekannt gegeben.

