Bad Berleburg: Grüner gibt sein Ausschuss-Mandat zurück

Bad Berleburg. Sachkundiger Bürger Dr. Felix Riedel bedauert: An vielen Punkten sei einfach „keine Möglichkeit zur konstruktiven Kooperation mehr gegeben“.

Dr. Felix Riedel, seit der letzten Kommunalwahl im Herbst 2020 sachkundiger Bürger für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt der Stadt Bad Berleburg, gibt sein Mandat in dem Gremium zurück. Er sehe an vielen Punkten „keine Möglichkeit zur konstruktiven Kooperation mehr gegeben“, so der promovierte Ethnologe zur Begründung in seiner „Rücktrittserklärung“.

Als Beispiel nennt Riedel „die Entscheidung, ein strenges Hochwasserschutzgebiet an der Eder ohne jede vorgeordnete Bedenken oder Umweltprüfung jovial einer Plastikfabrik in die Hand hinein zu versprechen und der Öffentlichkeit das dann bereits als vollendete Sicherung von Arbeitsplätzen zu verkaufen“. Damit spielt der Grüne auf die politische Diskussion um die Erweiterung eines kunststoffverarbeitenden Betriebs in Schwar­zenau an. „Wo staatliche Verordnungen wie der Hochwasserschutz oder FFH-Abstandsregelungen gar nicht als bindender rechtlicher Rahmen realisiert werden, und Kritik daran mit Demagogie beantwortet wird, lässt sich mit Diskussion wenig auszurichten“, bedauert Riedel.

„Politische Betätigung“ zum Vorwurf gemacht

„Erschwerend“ sei für ihn hinzugekommen, so Riedel in seiner Erklärung weiter, „dass mir in einem Vorstellungsgespräch bei der Stadt tatsächlich meine ,politische Betätigung’ zum Vorwurf gemacht wurde“. Dass man in einem Amt für alle Bürgerinnen und Bürger politisch neutral sein sollte, sei verständlich – „dass aber bei befristeten Stellen einmal geleistetes Ehrenamt in Ausschüssen zum Nachteil wird, ist skandalös“. Über Politikverdrossenheit müsse man sich im Stande eines solchen politischen Klimas nicht wundern.

Was für Riedel aber „dann endgültig den Ausschlag gab: Unser Antrag für eine öffentliche Toilette, Wickelstation und Trinkwasserstation am Spielplatz im Rathauspark wurde tatsächlich von der Verwaltung abgewiesen mit der Begründung, eine Trinkwasserstation und eine öffentliche Toilette seien ,unhygienisch’“. Und dieser Auffassung hätten sich alle anderen im Ausschuss vertretenen Fraktionen angeschlossen.

Kommunalpolitik fast schon satirisch

Die eigentlichen Motivationsgründe jedoch seien in einer früheren Aussschuss-Sitzung geäußert worden, so Riedel: „Man wisse ja, was für Leute sich im Rathauspark treffen würden.“ Hier stellt der Grüne klar: „Es treffen sich dort Familien mit Kindern, Jugendliche, Menschen ohne hohes Einkommen oder deutschen Pass und sicher auch manche CDU-Wähler. Und alle haben am bestbesuchten öffentlichen Platz Bad Berleburgs ein von der EU verbrieftes Recht auf Trinkwasser und auch abends zugängliche öffentliche Toiletten.“

Die Konsequenz aus alldem für den Ethnologen: „Wenn sich Kommunalpolitik dem satirischen Stück ,Gemeinderat’ von Gerhard Polt anähnelt, suche ich mir produktivere und sinnhaftere Wege, positiv auf meine Umgebung einzuwirken.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein