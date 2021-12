Bad Berleburg: Gymnasium stellt neues Konzept vor

Führung, Informationen auf der Homepage und Beratungen: Das Johannes-Althusius-Gymnasium passt sein Konzept der Coronasituation an.

Bad Berleburg. Für das Jahr 2022 hat das Gymnasium in Bad Berleburg beschlossen, auf die Coronasituation einzugehen und das Konzept der Lage anzupassen. Dabei setzt die Schule auf die drei Säulen Führungen, Informationen auf einer eigenen Webseite und Beratungen.

Führungen mit Anmeldung

Für die Führungen ist eine Anmeldung erforderlich. Das Anmelde-Portal kann über www.jag-bad-berleburg.de und ab 10. Januar 2022 auch über www.schnuppertag.jag-bad-berleburg.de erreicht werden. Es gilt die 3G-SUS-Regel, das heißt: Begleitpersonen müssen einen Nachweis über Testung, Genesung oder Impfung mitführen, die Schülerinnen und Schüler gelten als getestet. Dabei werden pro Führung höchstens drei Kinder mit je einer Begleitperson betreut, so dass Abstände eingehalten werden können. Es gilt Maskenpflicht. Auf den Rundgängen sind kleine Stationen zum Mitmachen und Anschauen als Gesprächsanlässe vorbereitet. Treffpunkt ist in der Eingangshalle des JAG, wo bereits auf Schautafeln interessante Informationen aufgenommen werden können.

Webseite und Beratungstermine

Die zweite Säule besteht in der Information über das JAG auf einer eigenen Webseite www.schnuppertag.jag-bad-berleburg.de. Man kann auf dieser Seite Informationen erhalten, Filme schauen, Texte lesen, Bilder sehen und Lieder hören. Dabei wird die Atmosphäre am JAG lebendig und man kann sich vorstellen, wie Leben und Unterricht am JAG so ist.

Die dritte Säule besteht in einem Beratungsangebot. Um die Führungen herum besteht die Möglichkeit, eine unverbindliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Es können auch eigene Termine unter sekretariat@jag-bad-berleburg.de oder 02751/7169 vereinbart werden oder im Rahmen des Anmeldezeitraums vom 7. bis 19. Februar 2022 ohne Termin erfolgen. Am JAG weiß man darum, dass jedes Kind besonders ist. In einem Beratungsgespräch kann vor dem Hintergrund der Erfahrungen der weiterführenden Schule und den Einschätzungen Grundschullehrerinnen und -lehrer und der Eltern über die passende Schulform für das Kind gesprochen werden.

Informationen für interessierte Real- und Hauptschülerinnen und Schüler an der gymnasialen Oberstufe des JAG werden komplett aus dem Zeitfenster Anfang Januar heraus verlagert auf die Zeit um das Halbjahreszeugnis herum. Es wird hier ein eigenständiges Informationskonzept erarbeitet.

Es finden sich bereits aktualisierte Informationen auf der Homepage des JAG www.jag-bad-berleburg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein